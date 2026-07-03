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Le pillaron en el aeropuerto de Ibiza con camisetas impregnadas en ketamina: se enfrenta a cuatro años de cárcel

Los agentes encontraron la ketamina en el equipaje del acusado, que pretendía extraerla de las prendas para su posterior venta

Pasajeros en el aeropuerto de Ibiza.

Pasajeros en el aeropuerto de Ibiza. / Vicent Marí

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para un hombre acusado de un delito contra la salud pública al que pillaron con drogas en el aeropuerto de Ibiza. El juicio se celebra el próximo lunes, 6 de julio, a las 9.30 horas en la Audiencia Provincial de Baleares.

Los hechos sucedieron el 18 de junio de 2019 cuando el acusado, un marroquí de 34 años, aterrizó en el aeropuerto de la isla en un vuelo procedente de Londres. En un registro, los agentes encontraron en su equipaje un total de veinte camisetas de color blanco que alcanzaban casi los tres kilos y medio de peso. Según detalla el escrito de acusación, todas ellas estaban impregnadas con ketamina de una riqueza del 4,28%.

"El encausado portaba estas camisetas con la intención de proceder a la extracción de la ketamina una vez se disolvía en agua", indica el escrito de acusación, que continúa: "Y así ofrecer dicha sustancia a cambio de dinero a terceras personas". Además de las camisetas impregnadas en droga, al hombre se le intervinieron 180 euros y 50 libras esterlinas en efectivo. Un dinero que, según indica el texto, procedía "de la venta de dicha sustancia".

La droga se hubiera vendido por más de 7.000 euros

En el mercado, la venta de la droga procedente de las camisetas hubiera superado los 7.000 euros (un total de 7.040 euros). Después de pillarle con la ketamina, los agentes le detuvieron y el encausado permaneción en prisión durante tres días.

Noticias relacionadas y más

Además de los cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño para la salud, la Fiscalía solicita al tribunal que le imponga una multa de 14.000 euros (el doble del valor de la droga).

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