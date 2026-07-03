Llama la atención: el demoledor informe de Sant Josep sobre las condiciones de vida en la estructura abandonada de Punta Xinxó
El demoledor informe del Ayuntamiento de Sant Josep sobre las condiciones de vida en la estructura de hotel abandonada de Punta Xinxó. El documento habla de riesgo de caídas graves y potencialmente mortales, del elevado peligro de incendios o de la existencia de sustancias que pueden causar graves problemas de salud. Esa estructura será desalojada este mes por orden judicial. Pero lo triste y lo que más llama la atención de este asunto es que un centenar de personas, la mayoría con trabajo, se vean en la tesitura de habitar un espacio como ese por la gravísima crisis habitacional que sufre la isla.
Que Sant Antoni siga siendo un gran mercado del ‘gas de la risa’, donde se produce su distribución y venta cada día, a cualquier hora, en el mismo centro y paseo marítimo del pueblo y delante de todo el mundo sin que se pueda controlar. Los vecinos y comerciantes no entienden que no se haga nada, o al menos lo suficiente, para pararlo, mientras que el Ayuntamiento se queja de que no tiene herramientas legales para solucionar el problema ya que la sustancia es legal. Las administraciones deben buscar el encaje legal para controlar algo que, a todas luces, no es aceptable.
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