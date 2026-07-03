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A juicio por atracar de madrugada una peluquería de Ibiza un delincuente con numerosas condenas de robo con fuerza

El acusado se enfrenta a una petición de seis años de prisión por el robo en una peluquería de Ibiza en mayo de 2021

Un vehículo de la Guardia Civil entra en la sede de la Audiencia Provincial, en Palma.

Un vehículo de la Guardia Civil entra en la sede de la Audiencia Provincial, en Palma. / Europa Press

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Seis condenas por robo con fuerza en Ibiza y en Guadalajara. Es lo que acumula ya un hombre que se enfrenta a un juicio por este mismo delito este miércoles a las 9.30 horas en la Audiencia Provincial de Baleares. Algunas de ellas, de tres años, al entrar a robar en locales o viviendas en las que había gente y otras de entre ocho meses y un año. En esta ocasión la pena podría ser mayor, ya que se enfrenta a seis años de prisión, según la petición de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2021 de madrugada. Alrededor de las cuatro y media de la mañana el hombre se acercó a una peluquería de Ibiza y "con ánimo de enriquecerse ilícitamente, fracturó el cristal de la puerta", relata el escrito de acusación. Así, el hombre, un español, accedió al local, que se encontraba cerrado. "Una vez en su interior, se apoderó de 400 euros, dos secadores de pelo, dos máquinas de cortar el pelo y 30 productos de peluquería", indica el texto, que señala que no se han tasado estos productos. Tampoco la puerta del negocio, que era de cristal y quedó completamente destrozada.

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El escrito detalla que en la petición de pena se añade "la circunstancia agravante de multirreincidencia" prevista en el Código Penal. Además de prisión la Fiscalía pide que indemnice al establecimiento y que cubra los daños ocasionados en la puerta.

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