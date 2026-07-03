Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Política de IbizaTraslado de residuos a MallorcaNuevos suelos urbanosVenezolanos en Ibiza
instagramlinkedin

Aparcamiento

Nuevo 'parking' en Ibiza: Sant Antoni habilita más de 100 plazas junto al centro de salud

La entrada y salida de vehículos se realizará por la calle Sèquies, en un terreno situado junto al 'parking' existente

Nuevo 'parking' en Sant Antoni.

Nuevo 'parking' en Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha habilitado un nuevo aparcamiento junto al centro de salud con el objetivo de mejorar el acceso a estas instalaciones y dar respuesta a la demanda de estacionamiento en esta zona del municipio.

Nuevo 'parking' en Sant Antoni.

Nuevo 'parking' en Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

El nuevo espacio dispone de una superficie total de 10.360 metros cuadrados y cuenta con capacidad para 114 plazas destinadas tanto a vehículos como a motocicletas. La entrada y salida se realiza a través de la calle Sèquies, en un terreno contiguo al aparcamiento actual del centro sanitario.

Demanda del propio Centro de Salud

La actuación responde a una demanda del propio centro de salud, que había reclamado la habilitación de nuevas plazas ante las dificultades de estacionamiento que afectan tanto a los usuarios como a los profesionales sanitarios que acuden diariamente a estas instalaciones.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento destacan el esfuerzo realizado para poner en marcha este nuevo espacio y destácan el compromiso municipal para atender las necesidades de la ciudadanía, especialmente en zonas de alta afluencia donde la falta de aparcamiento supone un problema habitual. El contrato de arrendamiento del terreno tiene una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga automática por anualidades.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan
  2. Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
  3. Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
  4. Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
  5. El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
  6. Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
  7. Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis
  8. La Policía inspecciona una clínica estética en Ibiza en una operación contra productos ilegales: comercializaban ácido hialurónico ilegal

Nuevo 'parking' en Ibiza: Sant Antoni habilita más de 100 plazas junto al centro de salud

Nuevo 'parking' en Ibiza: Sant Antoni habilita más de 100 plazas junto al centro de salud

Los vecinos de los barrios de la isla de Ibiza pasan factura: “Pagamos impuestos, pero la limpieza no existe”

Los vecinos de los barrios de la isla de Ibiza pasan factura: “Pagamos impuestos, pero la limpieza no existe”

‘The Ibiza Issue’ reúne a la élite creativa de la isla con Taz Skylar como protagonista

‘The Ibiza Issue’ reúne a la élite creativa de la isla con Taz Skylar como protagonista

Una escultura monumental en Ibiza para reflexionar sobre el deseo y la disponibilidad permanente

Una escultura monumental en Ibiza para reflexionar sobre el deseo y la disponibilidad permanente

El buque que trasladará los residuos a Mallorca atraca este viernes en Ibiza

El buque que trasladará los residuos a Mallorca atraca este viernes en Ibiza

La limpieza en la ciudad de Ibiza, un "fracaso absoluto", denuncia el PSOE: "Los vecinos cuelgan vídeos y fotos de de ratas por las aceras"

La limpieza en la ciudad de Ibiza, un "fracaso absoluto", denuncia el PSOE: "Los vecinos cuelgan vídeos y fotos de de ratas por las aceras"

Una jornada de Champions con Bartra, Nolito y otras estrellas para los más pequeños en Tomorrowland Ibiza

Una jornada de Champions con Bartra, Nolito y otras estrellas para los más pequeños en Tomorrowland Ibiza

Fallece en Ibiza Joan Ramon Prats, referente histórico del socialismo en Sant Antoni

Fallece en Ibiza Joan Ramon Prats, referente histórico del socialismo en Sant Antoni
Tracking Pixel Contents