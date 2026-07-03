Nuevo 'parking' en Ibiza: Sant Antoni habilita más de 100 plazas junto al centro de salud

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha habilitado un nuevo aparcamiento junto al centro de salud con el objetivo de mejorar el acceso a estas instalaciones y dar respuesta a la demanda de estacionamiento en esta zona del municipio.

Nuevo 'parking' en Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

El nuevo espacio dispone de una superficie total de 10.360 metros cuadrados y cuenta con capacidad para 114 plazas destinadas tanto a vehículos como a motocicletas. La entrada y salida se realiza a través de la calle Sèquies, en un terreno contiguo al aparcamiento actual del centro sanitario.

Demanda del propio Centro de Salud

La actuación responde a una demanda del propio centro de salud, que había reclamado la habilitación de nuevas plazas ante las dificultades de estacionamiento que afectan tanto a los usuarios como a los profesionales sanitarios que acuden diariamente a estas instalaciones.

Desde el Ayuntamiento destacan el esfuerzo realizado para poner en marcha este nuevo espacio y destácan el compromiso municipal para atender las necesidades de la ciudadanía, especialmente en zonas de alta afluencia donde la falta de aparcamiento supone un problema habitual. El contrato de arrendamiento del terreno tiene una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga automática por anualidades.