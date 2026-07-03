Una jornada de Champions con Bartra, Nolito y otras estrellas para los más pequeños en Tomorrowland Ibiza

Tomorrowland Ibiza celebra este viernes 3 de julio una jornada especial que combina deporte, convivencia familiar y música junto a GO Football Academy Ibiza y la UE Sant Josep. El evento reunirá a jóvenes participantes de ambos proyectos formativos en una experiencia pensada para poner en valor el talento, la ilusión y los sueños de las nuevas generaciones.

La jornada comenzará por la mañana en las instalaciones de la UE Sant Josep, donde se disputarán partidos amistosos por categorías entre los participantes de GO Football Academy Ibiza y el campus de la entidad josepina. Además, se realizarán fotografías de grupo y diferentes actividades de convivencia entre los niños y niñas, sus familias y los profesionales vinculados a la experiencia.

Tras la actividad deportiva, los asistentes se trasladarán a Tomorrowland Store / Ibiza Gallery, en Platja d’en Bossa, donde de 13 a 16 horas tendrá lugar una comida conjunta con participantes, familias, colaboradores y futbolistas profesionales invitados.

Ex futbolistas invitados

Entre los nombres relacionados a la jornada destacan Dani García Lara, exfutbolista de amplia trayectoria y uno de los referentes centrales de la experiencia; Isaac Cuenca, exjugador profesional con experiencia en la élite; Nolito, exinternacional español; Armando Lozano, perfil asociado al liderazgo y la mentalidad competitiva; Marc Bartra, futbolista profesional en activo; Joan Oriol, con una amplia carrera profesional y conexión directa con GO Football Academy; y Abraham Minero, exfutbolista con recorrido en el fútbol de élite. También forman parte del ecosistema de apoyo del proyecto otros profesionales como Samuel García, Mario Gaspar y Koldo Salazar.

La jornada contará además con la participación de Diego González, reconocido como "el Dj más joven del mundo", que pondrá música a un encuentro que busca transmitir un mensaje inspirador: cada niño tiene un sueño diferente. Algunos aspiran a ser futbolistas profesionales y otros desean abrirse camino en la música, pero todos comparten valores como el esfuerzo, el respeto, la ilusión y la superación.

El evento se enmarca en la filosofía de Tomorrowland Ibiza de crear experiencias que van más allá del entretenimiento, impulsando iniciativas relacionadas con la convivencia, la cultura, el deporte y las nuevas generaciones.

La iniciativa ha sido impulsada por Nico Whauty, presidente de la Sociedad Esportiva Sant Carles; Cristian Carranza; y GO Football Academy, liderada por Edu Oriol desde Cambrils, Tarragona. La Sociedad Esportiva Sant Carles colabora como sede de la actividad y cede sus instalaciones para el desarrollo de la jornada.

Programa del viernes 3 de julio

-9 de la mañana: salida oficial desde Sant Carles de Peralta.

-9.45: llegada a las instalaciones de la UE Sant Josep.

-10 a 12: partidos amistosos entre GO Football Academy Ibiza y el campus de la UE Sant Josep.

-12: fotografías de grupo y actividades de convivencia.

-De 13 a 16: comida conjunta en Tomorrowland Store / Ibiza Gallery, en Playa d’en Bossa, con participantes, familias y futbolistas profesionales. Finalización del evento y regreso.