‘The Ibiza Issue’ reúne a la élite creativa de la isla con Taz Skylar como protagonista

Tapas Magazine celebró una nueva edición de The Ibiza Issue, su número especial dedicado a la isla, en una fiesta celebrada en la recién reformada Finca Gandía Blasco. La cita tuvo como protagonista al actor hispáno-británico Taz Skylar, conocido por su papel en la serie 'One Piece', que ocupa la portada de la publicación de este año.

El encuentro reunió a personalidades del ámbito cultural, gastronómico, empresarial y creativo, y volvió a situar a Ibiza como uno de los grandes escenarios del verano mediterráneo. La velada combinó periodismo, ocio y gastronomía, con una propuesta culinaria diseñada por Appetite Ibiza y la retransmisión en directo del partido mundialista de la selección española, que terminó con victoria.

El actor Taz Skylar en la presentación de la revista Tapas. / Lighuen Desanto

Con esta nueva entrega, Tapas Magazine refuerza su vínculo con la isla, donde suma ya seis años de trayectoria, y consolida su papel como altavoz de la sostenibilidad, la cultura local y la riqueza gastronómica pitiusa.

Distintos actores y personalidades de la música y la moda

Durante el acto, el presidente y fundador de SpainMedia, Andrés Rodríguez, destacó la relevancia de Ibiza como marca global y destacó la importancia de gestionar su sostenibilidad ante el crecimiento turístico. También intervinieron la consellera insular de Promoción Económica, María Fajarnés, y el presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Pedro Matutes, quienes pusieron en valor el papel de la gastronomía ibicenca como motor de calidad turística.

La fiesta contó con la presencia de figuras como el productor José Manuel Lorenzo, el actor y director teatral Carles Sans, la presentadora Paula Prendes, la modelo Lucía Rivera, la artista multidisciplinar Miranda Makaroff, el escritor Javier Moro y el director artístico de Lío Ibiza, Joan Gràcia. También asistieron nombres vinculados a la moda y el diseño, como Marcelo Burlon, Ivanna Mestres, Charo Ruiz y los fundadores de Twojeys, Biel Juste y Joan Margarit.

Desde el ámbito gastronómico y empresarial estuvo Aleix Puig, CEO de Vicio, y por los chefs Jorge Brazález, Óscar Molina y David Reartes, además de miembros de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera. La convocatoria reunió asimismo al Dj y productor Fonsi Nieto, al relaciones públicas Carlos Martorell y al productor musical Pino Sagliocco, además de Juan Miguel Costa, director insular de Turismo del Consell de Ibiza, cuya presencia reforzó el vínculo entre la publicación y la promoción turística de la isla. La velada se prolongó hasta la madrugada con las sesiones de la Dj Chelina Manuhutu y el Dj residente Cumbr Jay.