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Un incendio arrasa 2,3 hectáreas de rastrojo en Ibiza

Bomberos, Ibanat y un helicóptero intervinieron en la extinción del fuego, declarado en una zona situada detrás de Citubo

Un bombero apaga las llamas en la quema de rastrojos descontrolada

Un bombero apaga las llamas en la quema de rastrojos descontrolada / Bomberos de Ibiza

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Un incendio declarado en una zona de rastrojos en Sant Josep quemó alrededor de 2,3 hectáreas de terreno este jueves por la tarde, comunican desde el Parque Insular.

El fuego se produjo en un área situada detrás de Citubo, donde las llamas afectaron principalmente a vegetación baja y rastrojo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, así como medios del Ibanat, que participaron en las tareas de control y extinción del incendio.

En el operativo también intervino un helicóptero, dada la extensión de la zona afectada y para facilitar las labores desde el aire.

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El incendio quedó finalmente controlado tras la actuación de los servicios de emergencia. Por el momento no han trascendido daños personales ni afección a viviendas o instalaciones cercanas.

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