El 84,3% de los sondeados en una encuesta popular de Ibiza quiere que se endurezcan y apliquen leyes contra los excesos de las discotecas y Beach clubs

Un grupo de ibicencos, de manera independiente y sin una empresa colaboradora, crea lo que llaman una nueva estrategia de decrecimiento y tramitación del futuro de Ibiza. Su objetivo es claro: "dar herramientas a la administración con la finalidad de poder vivir en Ibiza con calidad ambiental y evitar la emigración por culpa de la saturación y la destrucción de nuestros espacios naturales", dicen en su página web con los resultados de 'La encuesta que sí que queremos los ibicencos'.

El cuestionario lo respondieron "1.133 ibicencos y residentes en Ibiza" y, según sus creadores, "revela que los excesos del sector del ocio y la masificación turística y su impacto en el medio ambiente y la cultura de la islas son sus máximas preocupaciones". La consulta se cerró "el año pasado, fuera de la temporada de verano".

Sobre el perfil de los participantes explican que un "55,6% son mujeres, el 44,4% son hombres, la mayoría entre 40 y 54 años y con algún trabajo relacionado con el comercio y el sector turístico", además que "un 71,1% ha nacido en la isla".

Recuerdan que la iniciativa "no tiene ningún interés empresarial ni político detrás" y que se impulsó de manera paralela a la encuesta del Consell de Ibiza 'Estrategia Integral y Sostenible de Desarrollo y Reposicionamiento Turístico de Ibiza', a la que contestaron "casi 3000 personas" el año pasado. El sondeo de este grupo de ibicencos "replica el formato usado por el Consell", pero "sin evitar temas como la saturación turística o la especulación inmobiliaria", que denuncian que "la máxima institución ibicenca obviaba".

Qué ayudaría a poder vivir en Ibiza

Los encuestadores plantearon la pregunta: "¿Qué cosas nos ayudarían más a que Ibiza sea un lugar donde se pueda vivir?", y sostienen que "el 84,3% de los sondeados ha escogido que se endurezcan y apliquen las leyes sobre cualquier exceso a discotecas, Beach clubs y análogos". Añaden que "un 62,6% reclama que se eliminen plazas turísticas, que disminuyan los amarres y se prohíban los cruceros". Según los organizadores, "el 58,3% considera que los visitantes deberían recibir instrucciones claras en el aeropuerto sobre respeto al medio ambiente, la isla y los ibicencos y que debería desaparecer la publicidad de las discotecas".

En este apartado, mantienen que "el 74,7% señala que el patrimonio cultural y natural ha de tener prioridad por delante del turismo". A su vez, "un 68,6% escoge como opción deseable que los ibicencos y residentes puedan disfrutar del campo y espacios naturales sin ruidos provocados por actividades turística o cierres de caminos por parte de extranjeros".

Entorno de qué cosas afectan más negativamente la imagen de Ibiza, según el grupo de ibicencos, "el 78,5% de los participantes considera que la saturación de los espacios urbanos y naturales tiene un impacto negativo sobre la percepción de la isla". Además, "el 77,8% señala las desigualdades sociales derivadas de un modelo turístico orientado al sector de lujo". Después, "el 70,3% considera que la existencia de un sector de ocio sobredimensionado afecta negativamente la imagen de la isla". Siguiendo, "el 66,5% de los participantes destaca la degradación del litoral y de los espacios naturales". En este apartado, los organizadores aseguran "el 58,6% de los participantes relaciona la imagen de la isla con el tráfico de drogas, lo cual influye de manera significativa en la percepción externa e interna de Ibiza".

Medidas urgentes

Sobre qué medidas consideran más urgentes de aplicar para recuperar la calidad medioambiental de la isla los "1.133" sondeados, el grupo de ibicencos destaca: "Un 34% piensa que hay que frenar la construcción y el crecimiento demográfico; en segundo lugar, el 19,5% considera prioritario frenar la llegada de turistas, mientras que el 18,3% señala como medida más urgente proteger los recursos hídricos y controlar el despilfarro de agua".

A la pregunta "¿Cuál es la principal amenaza para Ibiza en los próximos 5 años?", la respuesta más frecuente, según los sondeadores, "elegida por el 29,6%" fue "la continuidad de la especulación inmobiliaria". Después, "el 21% de los participantes identifica como principal amenaza el incremento del coste de vida, la reducción de servicios para la población local y los efectos derivados del turismo de masas". Por último, "el 13,2% considera que el principal riesgo para el futuro de la isla será la escasez de recursos hídricos".

Qué les gusta más y menos de Ibiza

"En tres palabras, ¿qué es lo que más te gusta de Ibiza y sientes que estás perdiendo?", preguntaron los encuestadores. "El 50,40% de la gente respondió nuestra cultura y todo lo que engloba", sostiene el grupo de ibicencos: "Un 38,53% siente que se está perdiendo calidad medioambiental y un 15,06% lo podríamos categorizar en los efectos del turismo".

Sobre el turismo, preguntaron: "En tres palabras, ¿qué es lo que menos te gusta de este turismo que estamos atrayendo?". Según los sondeadores, "un 67,49% ha respuesto con opiniones políticas, desde la indiferencia y falta de respeto al ibicenco por parte de las instituciones al no aplicar medidas para que no se nos expulse de los espacios públicos". A un "20,09%" lo que menos les gusta es "la pérdida de seguridad ligada a este turismo". Finalmente, "un 16,74% va ligado al ataque medioambiental".

"¿Con qué tres adjetivos te gustaría que se asociara Ibiza?" es otra pregunta que plantearon los organizadores: "El 42,52% querría Ibiza se relacionara con la vesante medioambientales; el 40,01% con la seguridad; y un 36,05% con la palabra cultura".

Cómo quieres que sea Ibiza

Entorno a la pregunta "¿Cómo quieres que sea Ibiza en un futuro?", los organizadores aseguran que "un 24,42% se refiere directamente al turismo: quieren una isla respetada por las instituciones propias; sin masificaciones ni lujos; turismo familiar y ecológico; con un turismo más reducido; con más tranquilidad...". Además, "un 20,09% le gustaría que la Ibiza del futuro fuera más respetuosa con el medioambiente". Explican que algunas respuestas fueron "más limpia y sostenible; pudiendo disfrutar de su naturaleza...". Por otro lado, "17,96% respondió 'como era en el pasado'": "Como era hace 30 años; volver a los años 90...", son algunas de las respuestas, según los encuestadores.

Sobre las fiscalías anticorrupción y de medioambiente, "la pregunta era directa, sí o no, y un 89,5% considera absolutamente necesario que Ibiza cuente con sus propias fiscalías con recursos suficientes".

Finalmente, "un 93,7% ha respuesto que es absolutamente necesario que se ponga límite al alquiler vacacional para solucionar el problema de la vivienda de la isla".