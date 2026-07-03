Atención conductores de Ibiza: este lunes estará cerrada esta calle

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el próximo lunes, 6 de julio, se prohibirá la circulación de vehículos por la calle Arxiduc Lluís Salvador, en el tramo afectado por los trabajos de ejecución de la escalera situada en la calle Juan Ramón Jiménez.

La medida se aplicará entre las 8 de la mañana y las 15 horas con motivo de los trabajos de hormigonado previstos en esta actuación. Durante esa franja horaria, los vehículos no podrán circular por la zona afectada, por lo que se recomienda a los conductores que tengan previsto desplazarse por este entorno que utilicen itinerarios alternativos.

El corte de tráfico responde a las necesidades técnicas de la obra y se limitará al tiempo previsto para llevar a cabo las tareas de hormigonado de la escalera. La restricción afectará únicamente al tramo de la calle Arxiduc Lluís Salvador vinculado a la ejecución de estos trabajos.