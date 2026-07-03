Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Política de IbizaTraslado de residuos a MallorcaNuevos suelos urbanosVenezolanos en Ibiza
instagramlinkedin

Movilidad

Atención conductores de Ibiza: este lunes estará cerrada esta calle

La restricción se aplicará el lunes 6 de julio, entre las 8 y las 15 horas, con motivo de los trabajos de hormigonado de una escalera

Las imágenes del registro de la Guardia Civil de Ibiza en la calle Arxiduc Lluis Salvador

Las imágenes del registro de la Guardia Civil de Ibiza en la calle Arxiduc Lluis Salvador / Toni Escobar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el próximo lunes, 6 de julio, se prohibirá la circulación de vehículos por la calle Arxiduc Lluís Salvador, en el tramo afectado por los trabajos de ejecución de la escalera situada en la calle Juan Ramón Jiménez.

La medida se aplicará entre las 8 de la mañana y las 15 horas con motivo de los trabajos de hormigonado previstos en esta actuación. Durante esa franja horaria, los vehículos no podrán circular por la zona afectada, por lo que se recomienda a los conductores que tengan previsto desplazarse por este entorno que utilicen itinerarios alternativos.

Noticias relacionadas y más

El corte de tráfico responde a las necesidades técnicas de la obra y se limitará al tiempo previsto para llevar a cabo las tareas de hormigonado de la escalera. La restricción afectará únicamente al tramo de la calle Arxiduc Lluís Salvador vinculado a la ejecución de estos trabajos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan
  2. Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
  3. Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
  4. Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
  5. El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
  6. Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
  7. Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis
  8. La Policía inspecciona una clínica estética en Ibiza en una operación contra productos ilegales: comercializaban ácido hialurónico ilegal

Atención conductores de Ibiza: este lunes estará cerrada esta calle

Atención conductores de Ibiza: este lunes estará cerrada esta calle

Cazados con más de 5.200 botellas de gas de la risa en un trastero de Ibiza: intentaron huir y fueron detenidos por la Guardia Civil

Cazados con más de 5.200 botellas de gas de la risa en un trastero de Ibiza: intentaron huir y fueron detenidos por la Guardia Civil

Carmen Tur presenta la historia de una de las cofradías más especiales para la Semana Santa de Ibiza

Carmen Tur presenta la historia de una de las cofradías más especiales para la Semana Santa de Ibiza

Nuevo 'parking' en Ibiza: Sant Antoni habilita más de 100 plazas junto al centro de salud

Nuevo 'parking' en Ibiza: Sant Antoni habilita más de 100 plazas junto al centro de salud

Los vecinos de los barrios de la isla de Ibiza pasan factura: “Pagamos impuestos, pero la limpieza no existe”

Los vecinos de los barrios de la isla de Ibiza pasan factura: “Pagamos impuestos, pero la limpieza no existe”

‘The Ibiza Issue’ reúne a la élite creativa de la isla con Taz Skylar como protagonista

‘The Ibiza Issue’ reúne a la élite creativa de la isla con Taz Skylar como protagonista

Una escultura monumental en Ibiza para reflexionar sobre el deseo y la disponibilidad permanente

Una escultura monumental en Ibiza para reflexionar sobre el deseo y la disponibilidad permanente

El buque que trasladará los residuos a Mallorca atraca este viernes en Ibiza

El buque que trasladará los residuos a Mallorca atraca este viernes en Ibiza
Tracking Pixel Contents