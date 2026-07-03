Movilidad
Atención conductores de Ibiza: este lunes estará cerrada esta calle
La restricción se aplicará el lunes 6 de julio, entre las 8 y las 15 horas, con motivo de los trabajos de hormigonado de una escalera
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el próximo lunes, 6 de julio, se prohibirá la circulación de vehículos por la calle Arxiduc Lluís Salvador, en el tramo afectado por los trabajos de ejecución de la escalera situada en la calle Juan Ramón Jiménez.
La medida se aplicará entre las 8 de la mañana y las 15 horas con motivo de los trabajos de hormigonado previstos en esta actuación. Durante esa franja horaria, los vehículos no podrán circular por la zona afectada, por lo que se recomienda a los conductores que tengan previsto desplazarse por este entorno que utilicen itinerarios alternativos.
El corte de tráfico responde a las necesidades técnicas de la obra y se limitará al tiempo previsto para llevar a cabo las tareas de hormigonado de la escalera. La restricción afectará únicamente al tramo de la calle Arxiduc Lluís Salvador vinculado a la ejecución de estos trabajos.
- Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
- Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
- El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
- Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis
- La Policía inspecciona una clínica estética en Ibiza en una operación contra productos ilegales: comercializaban ácido hialurónico ilegal