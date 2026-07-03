Ibiza estrena alumbrado inteligente para evitar el derroche energético en sus calles

El Ayuntamiento de Ibiza ha finalizado la instalación de las 1.475 nuevas luminarias LED previstas dentro del proyecto de renovación integral del alumbrado público del municipio, una actuación ejecutada por Edison Next y financiada con fondos europeos Next Generation EU.

El proyecto supone una mejora significativa en la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental y la calidad de la iluminación de los espacios públicos, además de reforzar la seguridad y el confort visual de los ciudadanos. La actuación también ha incluido la renovación de 23 cuadros eléctricos, que incorporan protecciones y sistemas avanzados de control.

Nueva luminaria para entornos marinos

Las nuevas luminarias, diseñadas especialmente para entornos marinos, son de alta eficiencia y pertenecen a fabricantes como Signify —Philips—, Benito y Roura. Según el Ayuntamiento, la renovación permitirá alcanzar un ahorro energético del 41,5%, al reducir el consumo anual de 593.776 kWh a 347.337 kWh. Esta disminución evitará la emisión de 64 toneladas de CO₂ al año.

Nuevas luminarias LED. / Jacint Aquenza

Además, la potencia instalada pasa de 134,5 kW a 92,3 kW, lo que representa una reducción del 31,4%. Las nuevas luminarias superan las 100.000 horas de vida útil, lo que también permitirá rebajar los costes de mantenimiento.

El nuevo sistema incorpora telegestión y control inteligente, herramientas que permitirán optimizar el funcionamiento del alumbrado, monitorizar los consumos en tiempo real y adaptar la iluminación a los horarios y necesidades de cada zona. Las luminarias emiten una luz cálida de 3.000 K, pensada para mejorar el confort visual y reducir la contaminación lumínica hacia el cielo nocturno.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental y Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, ha destacado que el proyecto garantiza también una gestión responsable de los residuos, asegurando el reciclaje y la correcta valorización de los materiales retirados.

“En definitiva, esta actuación se alinea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, avanzando hacia un modelo de ciudad más eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, ha señalado Grivé.