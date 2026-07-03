Los abogados del turno de oficio de Ibiza atienden 41 casos al día: se disparan las actuaciones de justicia gratuita

Los abogados del turno de oficio y de asistencia letrada al detenido realizaron en Ibiza en 2025 un total de 14.629 actuaciones de justicia gratuita, entre 9.672 expedientes del turno de oficio y 4.957 asistencias a personas detenidas, según los datos que aporta el Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Baleares (Icaib). La demanda ciudadana de asistencia jurídica gratuita en las Pitiusas vuelve a batir su propio récord y registra una media superior a las 1.200 actuaciones mensuales, casi 41 al día. En los últimos cinco años, las actuaciones prácticamente se han duplicado, con un crecimiento del 90,93% respecto a 2021.

El decano del Icaib, Martín Aleñar Feliu, y la vicedecana de la corporación, Carmen López González, explicaron este viernes en rueda de prensa que centenares de personas en situación de vulnerabilidad o con escasez de recursos para litigar encontraron la ayuda legal de la abogacía del turno de oficio para defender sus derechos en los tribunales.

La justicia en datos

En comparación con 2021, el número de actuaciones de justicia gratuita ha crecido en las Pitiusas en casi todas las jurisdicciones, salvo en Menores, donde el descenso del número de expedientes es acusado. En Penal pasa de 2.950 actuaciones en 2021 a 8.008 en 2025, un 171,46% más. En Civil, de 714 a 797, un 11,62% más. En Laboral, de 112 a 154, un 37,5% más. En Menores, de 92 a 68, un 26,09% menos. En Violencia de Género, penal y civil, de 420 a 645, un 53,57% más.

El total de expedientes del turno de oficio pasa de 4.495 en 2021 a 9.672 en 2025, un incremento del 115,17%. La asistencia letrada a detenidos sube de 3.167 actuaciones a 4.957, un 56,52% más. En conjunto, las actuaciones de justicia gratuita pasa de 7.662 en 2021 a 14.629 en 2025.

"Maltrato institucional y económico"

A juicio del decano y de la vicedecana, las cifras evidencian "la gran importancia" del trabajo que llevan a cabo estos profesionales, sobre los que descansa el acceso a una Justicia igual para todos. Sin embargo, denuncian que este colectivo es objeto de un persistente "maltrato institucional y económico" por parte de unos poderes públicos "que hacen oídos sordos a sus justas reivindicaciones" y que no atienden a las medidas de mejora de las condiciones en las que los abogados del turno de oficio se ven obligados a desarrollar su trabajo.

Martín Aleñar y Carmen López recuerdan que los profesionales del turno llevan décadas soportando "ínfimas retribuciones que, con frecuencia, llegan tarde y mal" y que, además, no son iguales en todo el país. También señalan que llevan años sin cobrar actuaciones imprescindibles para la defensa de los usuarios, al no estar incluidas en el baremo de pago del Ministerio, y haciendo frente a una creciente carga burocrática "y a nuevas exigencias y responsabilidades a cambio de absolutamente nada". Pero, sobre todo, indican que "asisten con tristeza" al abandono de los justiciables por parte de esos mismos poderes públicos.

Carmen López afirma que un ejemplo claro de esta situación, y que "puede ser lo que ha puesto la puntilla", es que el Ministerio condicione el pago del trabajo letrado en el proceso de negociación previa extrajudicial al que, desde el 3 de abril de 2025, obliga la llamada Ley de Eficiencia, a que este proceso cristalice en acuerdo. También critica que el Estado no haya sido capaz, más de un año después, de habilitar una fórmula para que los usuarios de justicia gratuita puedan acceder, sin coste, a uno de esos métodos alternativos de solución de controversias.

La vicedecana calificó esta situación de "auténtica barbaridad" y de "un nuevo desprecio de la administración a la ciudadanía más vulnerable y a la abogacía que garantiza la igualdad de todas las personas ante la Justicia".

Los abogados del turno de oficio

"La realidad es que si el sistema de justicia gratuita funciona y tiene capacidad para asumir, con calidad y eficacia, el aumento constante de la demanda del servicio por parte de la ciudadanía es gracias, única y exclusivamente, a los abogados del turno de oficio", afirma Martín Aleñar.

Los directivos del Icaib consideran necesario dotar a la asistencia jurídica gratuita de un nuevo marco normativo "que adapte el servicio a los cambios sociales y legislativos producidos desde la aprobación de la primera ley, hace ahora 30 años; que reconozca, como se merecen, a los profesionales del turno de oficio; que establezca unas remuneraciones y unas condiciones de trabajo dignas; que refuerce las garantías de los ciudadanos y dé respuesta a todos los colectivos vulnerables; que acabe con las diferencias territoriales que, hoy por hoy, se producen en la prestación del servicio entre unas comunidades y otras; y que garantice una financiación suficiente, adecuada y estable que asegure la sostenibilidad del sistema".

"En definitiva, que haga justicia con los abogados del turno de oficio y con los ciudadanos a los que defienden", concluye Aleñar.

La Junta de Gobierno del Icaib ha acordado distinguir al letrado José Manuel Ramos Riera por su contribución al buen funcionamiento de la justicia gratuita en la isla y por su "impecable trayectoria" en este servicio. El reconocimiento se entregará durante los actos de la fiesta colegial anual que tendrá lugar en Ibiza en octubre.