Graban un impresionante 'cap de fibló' en Ibiza: "Los barcos daban la vuelta y se balanceaban"

Un espectacular cap de fibló sorprendió a primera hora de la mañana de este jueves a varios vecinos de la zona de s'Aigua Blanca, en el municipio de Santa Eulària. El fenómeno, perfectamente visible desde la costa , dejó imágenes impactantes y una estampa poco habitual en el litoral ibicenco.

Jordi, vecino de la zona, fue uno de los testigos directos del episodio. Eran alrededor de las 8.30 horas cuando salió de su finca y se encontró con la enorme columna de agua formándose frente a la playa. "Pude sacar un buen vídeo porque tengo un buen móvil, pero era impresionante verlo en persona", explica.

No es la primera vez que las aguas de Ibiza presencian un fenómeno como este, pero Jordi asegura que nunca antes había presenciado uno. "Me sorprendió muchísimo", relata. Desde su posición pudo observar también cómo reaccionaban las embarcaciones que navegaban por la zona. "Vi cómo los barcos daban la vuelta y se balanceaban alrededor de la manga".

Al menos un kilómetro de diámetro y 700 metros de altura

El testigo reconoce a Es Diari que las dimensiones de la tromba eran extraordinarias. Después de grabar el vídeo fue a comentarlo con un vecino de Sant Carles, que le aseguró que la manga tenía que tener, por lo menos, "un kilómetro de diámetro y 700 metros de altura". "Se veía claramente cómo absorbía el agua y la elevaba hacia arriba", describe Jordi.

El vecino explica que estuvo mirando la escena unos veinte minutos. Cuando volvió a la finca al cabo de una hora, el cap de fibló ya había desaparecido. "Fue muy bonito, nunca había visto algo así", cuenta.

Las trombas marinas son columnas de aire en rotación que se forman sobre el mar y que, aunque suelen tener una vida relativamente corta, pueden resultar muy llamativas por su capacidad para levantar agua y por la altura que alcanzan. Cuando se producen cerca de la costa, como ocurrió frente a Aigües Blanques, suelen atraer la atención de vecinos y visitantes por la espectacularidad de la escena.