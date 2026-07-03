La fiesta empieza por la tarde con dos citas imprescindibles

Este fin de semana, Ushuaïa Ibiza reúne dos citas diseñadas para ir directas al cuerpo, sin rodeos ni adornos innecesarios. El sábado, ANTS vuelve a tomar el recinto desde las 17 horas con Adam Beyer, Andres Campo, Tini Gessler, SYREETA y Raul Rodriguez. La temporada 2026 de la marca mira hacia dentro y recupera su pulso original, menos artificio, más pista, menos distracción, más sonido. Adam Beyer, figura del techno europeo y fundador de Drumcode, añade una carga especial a una jornada llamada a aumentar la intensidad desde primera hora. Andres Campo aportará contundencia y groove, mientras Tini Gessler sumará una lectura fresca del house y el tech house, y SYREETA una mezcla de ritmo, carácter y potencia.

El domingo, Swedish House Mafia volverá junto a Bea Sylvan y un artista todavía por anunciar. Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso regresan con una producción sobria, oscura y monumental, fuego, tensión cinematográfica y una alianza con Ibiza que seguirá marcando el verano hasta el 13 de septiembre.