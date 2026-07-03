Fallece en Ibiza Joan Ramon Prats, referente histórico del socialismo en Sant Antoni

Joan Ramon Prats, referente del socialismo en Sant Antoni ha fallecido. Así lo ha comunicado la Agrupación Socialista de Sant Antoni de Portmany, que ha expresado su “más sentido pésame” por el fallecimiento de quien fuera su compañero, figura destacada del socialismo en el municipio y uno de los nombres vinculados a los primeros años de la democracia local.

Joan Ramon Prats fue concejal durante la primera legislatura democrática, candidato a la alcaldía de Sant Antoni en dos ocasiones, secretario general de la agrupación socialista del municipio y representante del PSOE en distintos órganos de la organización, recuerdan desde el partido.

Más allá de los cargos que desempeñó a lo largo de su trayectoria política, sus compañeros han querido destacar especialmente su compromiso con los ideales socialistas durante la Transición y los primeros años de la democracia. La agrupación recuerda que, en aquel contexto, defender las ideas de izquierdas y socialistas en Sant Antoni significaba “remar a contracorriente” y afrontar una lucha diaria.

Joan Ramon Prats (al fondo a la derecha), con Pep Marí 'Marge', Marià Torres 'Rafal' i Joan Marí 'Marge'. / FSE

Prats, conocido afectuosamente como “Juanito” por amistades y compañeros, mantuvo ese compromiso con convicción, coherencia y firmeza. Desde la Agrupación Socialista de Sant Antoni subrayan que lo hizo “allá donde fuera y ante quien fuera”, convirtiéndose con el paso de los años en uno de sus grandes referentes.

La formación socialista asegura que su trayectoria, su compromiso y su ejemplo continuarán formando parte de la memoria colectiva de la agrupación y del socialismo de Sant Antoni.

“Descansa en paz, compañero y amigo”, concluye el mensaje de despedida difundido por la Agrupación Socialista de Sant Antoni de Portmany.