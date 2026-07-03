La evolución del paro en junio acerca a las Pitiusas al pleno empleo

El mercado de trabajo pitiuso está de enhorabuena un mes más. El número de personas en situación de desempleo descendió en junio pasado en comparación con el mismo mes de 2025. De esta manera, los 2.086 demandantes de empleo que registra ahora el SOIB en las dos islas son un nuevo mínimo para el mes de junio. Esta cifra representa una bajada del 2,1% sobre la estadística de hace un año, cuando el paro se situó en las 2.131 personas.

Así, el desempleo en Ibiza bajó en junio un 2,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, aunque en Formentera subió un 4,4% en el interanual. En total, la pitiusa del norte pasó de 2.063 personas sin trabajo en junio del año pasado a las 2.015 del mismo mes de este año. En la del sur hubo un leve aumento desde 68 hasta 71 en estos doce meses.

Por otra parte, las contrataciones crecieron en Ibiza desde las 7.739 de junio de 2025 hasta alcanzar las 9.655 del mes pasado. Por lo que respecta a Formentera, también tuvo una tendencia al alza en los nuevos contratos y la isla pasó de registrar 752 altas en junio del año pasado a 1.016 el mes pasado. Tanto el año pasado como ahora, el sector servicios es el mayor motor y representa un 89,6% del total de contratos en Ibiza y un 94,2% en Formentera.

La consellera balear de Trabajo, Catalina Cabrer, se mostró muy satisfecha durante la rueda de prensa de comunicación de los datos de empleo del mes de junio. Calificó de «muy buenas» las cifras de afiliación y creación de empleo y no titubeó al afirmar que la Comunitat Autònoma tiene «plena ocupación». Además, no observó «una repercusión de la guerra [de EEUU e Israel contra Irán]» que haga pensar en una contracción próxima de estas estadísticas.

El gran ‘pero’

Sin embargo, también hay problemas en el paraíso y Cabrer explicó que el archipiélago registró un incremento de cien personas en el paro entre mayo y junio, de 23.607 a 23.707, lo que representa un leve ascenso del 0,4%. Por lo que respecta a las Pitiusas, el SOIB registró 2.015 personas desempleadas en Ibiza en el mes pasado por las 1.956 que contabilizó en el anterior, lo que supone un alza del 3%. En el caso de Formentera, las personas demandantes de empleo fueron 62 en mayo y 71 en junio: una subida del 14,5%.

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La consellera atribuye este incremento a los 224 extranjeros que se han dado de alta en el SOIB con el código de «regularización extraordinaria». Cabrer indicó que su departamento tomará estas cifras «con precaución» y esperará a ver qué evolución siguen en los próximos meses.