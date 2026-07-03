Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Política de IbizaTraslado de residuos a MallorcaNuevos suelos urbanosVenezolanos en Ibiza
instagramlinkedin

Litoral

Pleno de irregularidades en las playas de Ibiza: nueve embarcaciones inspeccionadas y nueve actas de sanción

El dispositivo, desarrollado en las zonas des Viver, ses Figueretes y Talamanca, reunió a efectivos del Govern, la Guardia Civil y la Policía Local para reforzar el control de la actividad náutica durante la temporada estival

Imagen de la actuación conjunta de inspección y control del litoral.

Imagen de la actuación conjunta de inspección y control del litoral. / Ayuntamiento Ibiza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Ibiza

El Servicio de Vigilancia del Litoral del Govern balear ha participado este viernes, 3 de julio, en un operativo conjunto de inspección y control de la actividad náutica en el litoral de Ibiza. Este se ha saldado con la inspección de nueve embarcaciones, además del levantamiento de otras tantas actas por posibles irregularidades.

La actuación, que se ha desarrollado en las zonas des Viver, ses Figueretes y Talamanca y que ha promovida por el Ayuntamiento de Ibiza, ha contado con la participación de técnicos e inspectores de la dirección general de Puertos y Transporte Marítimo, así como de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio.

Según ha informado el Govern balear, las nueve actas levantadas serán ahora remitidas a los órganos competentes, que determinarán si procede la apertura de los correspondientes expedientes administrativos.

En el operativo participaron dos de las embarcaciones que la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha destinado este verano a las Pitiusas dentro del dispositivo de vigilancia del litoral, puesto en marcha para reforzar la inspección y el control de la actividad en la costa balear.

Un servicio que tiene como objetivo "prevenir y detectar prácticas irregulares"

El Ejecutivo autonómico ha explicado que este servicio tiene como objetivo "prevenir y detectar prácticas irregulares", principalmente las relacionadas con el chárter ilegal, el uso indebido del dominio público marítimo-terrestre y el incumplimiento de la normativa vigente.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que este operativo forma parte del calendario de inspecciones programado por la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua para la temporada estival, en colaboración con las distintas administraciones y cuerpos de seguridad que actúan en el litoral de las Baleares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan
  2. Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
  3. Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
  4. Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
  5. El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
  6. Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
  7. Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis
  8. La Policía inspecciona una clínica estética en Ibiza en una operación contra productos ilegales: comercializaban ácido hialurónico ilegal

Pleno de irregularidades en las playas de Ibiza: nueve embarcaciones inspeccionadas y nueve actas de sanción

Pleno de irregularidades en las playas de Ibiza: nueve embarcaciones inspeccionadas y nueve actas de sanción

El verano se adelantó en Ibiza y Formentera con un junio de calor extremo

El verano se adelantó en Ibiza y Formentera con un junio de calor extremo

El buque que trasladará los residuos a Mallorca atraca en Ibiza

El buque que trasladará los residuos a Mallorca atraca en Ibiza

A juicio por atracar de madrugada una peluquería de Ibiza un delincuente con numerosas condenas de robo con fuerza

A juicio por atracar de madrugada una peluquería de Ibiza un delincuente con numerosas condenas de robo con fuerza

El 84,3% de los residentes en Ibiza quiere leyes contra los excesos de las discotecas y 'beach clubs', según un sondeo popular

El 84,3% de los residentes en Ibiza quiere leyes contra los excesos de las discotecas y 'beach clubs', según un sondeo popular

El autoconsumo energético se ha disparado en Ibiza desde 2019, señala el observatorio IbizaPreservation

El autoconsumo energético se ha disparado en Ibiza desde 2019, señala el observatorio IbizaPreservation

Aparcar en Sant Antoni será más fácil este verano con una nueva aplicación móvil

Aparcar en Sant Antoni será más fácil este verano con una nueva aplicación móvil

Los abogados del turno de oficio de Ibiza atienden 41 casos al día: se disparan las actuaciones de justicia gratuita

Los abogados del turno de oficio de Ibiza atienden 41 casos al día: se disparan las actuaciones de justicia gratuita
Tracking Pixel Contents