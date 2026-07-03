Litoral
Pleno de irregularidades en las playas de Ibiza: nueve embarcaciones inspeccionadas y nueve actas de sanción
El dispositivo, desarrollado en las zonas des Viver, ses Figueretes y Talamanca, reunió a efectivos del Govern, la Guardia Civil y la Policía Local para reforzar el control de la actividad náutica durante la temporada estival
El Servicio de Vigilancia del Litoral del Govern balear ha participado este viernes, 3 de julio, en un operativo conjunto de inspección y control de la actividad náutica en el litoral de Ibiza. Este se ha saldado con la inspección de nueve embarcaciones, además del levantamiento de otras tantas actas por posibles irregularidades.
La actuación, que se ha desarrollado en las zonas des Viver, ses Figueretes y Talamanca y que ha promovida por el Ayuntamiento de Ibiza, ha contado con la participación de técnicos e inspectores de la dirección general de Puertos y Transporte Marítimo, así como de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio.
Según ha informado el Govern balear, las nueve actas levantadas serán ahora remitidas a los órganos competentes, que determinarán si procede la apertura de los correspondientes expedientes administrativos.
En el operativo participaron dos de las embarcaciones que la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha destinado este verano a las Pitiusas dentro del dispositivo de vigilancia del litoral, puesto en marcha para reforzar la inspección y el control de la actividad en la costa balear.
Un servicio que tiene como objetivo "prevenir y detectar prácticas irregulares"
El Ejecutivo autonómico ha explicado que este servicio tiene como objetivo "prevenir y detectar prácticas irregulares", principalmente las relacionadas con el chárter ilegal, el uso indebido del dominio público marítimo-terrestre y el incumplimiento de la normativa vigente.
Cabe recordar que este operativo forma parte del calendario de inspecciones programado por la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua para la temporada estival, en colaboración con las distintas administraciones y cuerpos de seguridad que actúan en el litoral de las Baleares.
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