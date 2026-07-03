elrow invoca el universo fantástico de Bhūtarāh

Después de su estreno mundial en el Opening Party de elrow, Bhutarah vuelve a tomar forma en [UNVRS] como un viaje entre lo físico y lo mítico, entre la naturaleza, la escultura monumental y el imaginario festivo que ha convertido a elrow en una referencia internacional de la cultura electrónica. Creada en colaboración con el artista sudafricano Dan Popper, la propuesta levanta un ecosistema escénico donde raíces, cuerpos, espíritus del bosque y criaturas simbólicas transforman el club en un paisaje casi ritual. En el centro aparece la Madre del Bosque, figura que resume el lenguaje visual de Popper. La banda sonora reúne a Chelina Manuhutu, Kevin de Vries, Max Styler y Rendher en una noche pensada para bailar la fantasía desde dentro.