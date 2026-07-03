La electrónica se da cita en Platja d’en Bossa este julio

Hï Ibiza convierte el primer fin de semana de julio en una sucesión de noches con identidad propia, donde cada sala abre una ruta distinta hacia la pista. El sábado, Black Coffee liderará Theatre junto a Jimi Jules y Meera en una residencia que ya forma parte de la memoria reciente de la isla. Su sonido, de raíces africanas y sensibilidad afropolitana, avanza con paciencia, textura y precisión, construyendo una electrónica sofisticada, cálida y expansiva. En Club Room, Skepta marcará otro pulso. El artista británico-nigeriano trasladará su bagaje urbano al house y a los sonidos de club, acompañado por Loco Dice, SYREETA y Meeshy B2B Djammin en una sala pensada para el movimiento constante y la energía frontal.

El domingo, CamelPhat tomará de nuevo los mandos de Theatre con el segundo capítulo de Summer of Love. Con la temporada alta ya a pleno rendimiento, el dúo de Liverpool desplegará su house melódico de atmósferas densas, bajos corpóreos y progresiones épicas junto a Mita Gami y Tigerblind. El contrapunto llegará en Club Room con ARTCORE, Indira Paganotto, Ben Klock, SPFDJ y Laris, mientras Wild Corner quedará en manos de Beatport Live con Maik Miroux y Mike Santos.

El próximo lunes, Francis Mercier y Andrea Oliva llevarán la noche al terreno de los B2B. Solèy ocupará Theatre con un house de herencia caribeña, africana y de Oriente Medio, reforzado por Joezi, Afrosalto, FNX Omar B2B Paso Doble y Madmix B2B Mathias Pace. En paralelo, All I Need llenará Club Room de groove, libertad musical y precisión física junto a Antdot, Kitty Amor B2B Ajna y Collé B2B Sentin. Tres noches, tres lenguajes y un mismo destino, Hï Ibiza. La fuerza del programa está en el diálogo entre salas, con Theatre apostando por una electrónica envolvente, emocional y de largo recorrido, mientras Club Room responde con líneas más físicas, directas y urbanas, ampliando el mapa sonoro del verano ibicenco en Hï Ibiza.