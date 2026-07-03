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Cazados con más de 5.200 botellas de gas de la risa en un trastero de Ibiza: intentaron huir y fueron detenidos por la Guardia Civil

Los agentes de la Guardia Civil localizan además cocaína, ketamina, tusi, éxtasis y globos en los trasteros utilizados para almacenar el cargamento

Cazados con 5.200 botellas de gas de la risa en un trastero de Ibiza.

Cazados con 5.200 botellas de gas de la risa en un trastero de Ibiza.

Guardia Civil

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Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a dos hombres de nacionalidad británica y residentes en Sant Antoni como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras intervenir más de 5.200 botellas de gas de la risa (óxido nitroso) de 640 gramos que, según el instituto armado, iban a ser distribuidas para su venta en zonas de ocio de la isla.

La operación se desarrolló el pasado miércoles por la mañana, cuando el Destacamento Fiscal del Puerto de Ibiza-Formentera tuvo conocimiento de la llegada de dos camiones que transportaban un total de 25 palés de botellas de óxido nitroso. El cargamento tenía como destino una empresa de alquiler de trasteros.

A la llegada del envío, los agentes observaron cómo cuatro hombres y una mujer descargaban los palés en varios trasteros del establecimiento. Cuando la Guardia Civil les requirió la documentación correspondiente, las personas que se encontraban en el lugar emprendieron la huida, aunque los agentes lograron interceptar a dos de ellas.

Cocaína, ketamina, éxtasis...

Durante la inspección de los trasteros, los agentes localizaron 13 palés correspondientes al envío recibido, así como otros palés procedentes de envíos anteriores que contenían botellas de distintas marcas de óxido nitroso. En uno de los trasteros utilizados para almacenar las botellas, la Guardia Civil halló también una importante cantidad de sustancias estupefacientes y gran cantidad de globos, utilizados para la venta al menudeo de esta sustancia en zonas de ocio.

Noticias relacionadas y más

En la operación se han intervenido más de 5.200 botellas de óxido nitroso de 640 gramos, más de 300 gramos de cocaína, medio kilo de ketamina, unos 90 gramos de la sustancia conocida como “cristal”, 92 gramos de tusi y alrededor de 1.000 pastillas de éxtasis. Además, los agentes procedieron a la inmovilización de los 12 palés restantes del envío. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para localizar e identificar al resto de personas implicadas en los hechos y determinar el alcance de la actividad delictiva.

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