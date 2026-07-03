Carreteras de Ibiza: Siete rotondas para garantizar la seguridad en los cruces de acceso a las playas

La remodelación de la EI-700 entre Sant Josep y Sant Antoni va a adaptarse a los requisitos de seguridad con la ampliación de los carriles de circulación y la adición de arcenes a ambos lados de la calzada, pero también recurrirá a las rotondas para acabar con la accidentalidad en las zonas más conflictivas. Estos puntos críticos de la vía se concentran en los cruces de acceso a las principales playas del municipio de Sant Josep, así como a la llegada a la localidad de Sant Agustí.

Una de las nuevas rotondas previstas, situada a poca distancia del núcleo urbano, servirá para dar fluidez al tráfico en la intersección de la EI-700 con la carretera de acceso a las playas de Cala Tarida, Cala Vedella y Cala d’Hort.

A menos de tres kilómetros de distancia, el proyecto contempla otra rotonda en el acceso a la localidad de Sant Agustí. Poco después, en dirección a Sant Antoni, se instalarán otras dos glorietas, una en el cruce de la carretera a Platges de Comte, Cala Tarida y Cala Bassa, y otra en la intersección con la carretera de Cala de Bou.

A la altura del Pou des Rafals, donde comienza un tramo de travesía urbana, se ubicará otra glorieta para enlazar con el Camí de Devall es Serral, así como con varios caminos que dan acceso a fincas privadas.

Finalmente, a la salida de esta misma travesía, también se recurrirá a esta solución circulatoria para mejorar el tráfico que se dirige hacia la agrupación de viviendas que se concentran en la calle Bunyola.

Nueva propuesta

Inicialmente, el proyecto contemplaba un total de seis glorietas para reforzar la seguridad. Finalmente, la modificación del trazado ha sumado una más, reclamada por el Ayuntamiento de Sant Josep, que se construirá justo a la salida oeste de la localidad.

Esta rotonda servirá para reducir la amplitud de la EI-700 antes de acceder a la travesía urbana de Sant Josep. Además, desde este punto también partirá un ramal del carril bici por la calle de Can Pou.