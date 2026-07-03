Carreteras de Ibiza: La reforma de la EI-700 de Sant Josep a Sant Antoni costará 27,7 millones

El Consell de Ibiza ha dado luz verde a la modificación del trazado del tramo de la EI-700 entre Sant Josep y Sant Antoni, el trámite burocrático previo a la licitación de los trabajos de construcción. Este acuerdo actualiza el presupuesto que tendrán las obras, que asciende a 27,7 millones de euros, de los que algo más de dos millones corresponden a las indemnizaciones por las expropiaciones que deberán acometerse.

La aprobación definitiva del trazado, ratificada por el Consell Executiu, incluye una nueva rotonda a la salida del núcleo urbano de esta localidad en dirección a Sant Antoni. Esta glorieta es una de las peticiones del Ayuntamiento de Sant Josep y servirá de límite entre la carretera y la travesía urbana, la calle de Pere Escanellas.

Principales mejoras

Aunque el plazo definitivo de las obras quedará fijado en la próxima licitación, en la presentación del proyecto inicial el Consell ya avanzó que se estimaba en 20 meses. En ese momento, el presupuesto de las obras se había calculado en unos 22,5 millones de euros, también con la previsión del coste de las indemnizaciones a la hora de expropiar terrenos.

El principal objetivo de esta remodelación es mejorar la seguridad vial, sobre todo en las intersecciones de los accesos a las principales playas de Sant Josep. Por ello, se instalarán rotondas en estos cruces más problemáticos, además de reducir las curvas que complican el trazado más cercano a Sant Josep, según consta en el proyecto, elaborado por los ingenieros Jordi Pradas y Xavier Pons.

El tramo que debe renovarse es de 6,7 kilómetros de longitud y se complementará con un carril bici interurbano de 2,5 metros de anchura y con una franja de seguridad de 1,5 metros junto al arcén. Igualmente, el proyecto contempla itinerarios peatonales, con caminos paralelos a la EI-700, para mejorar la conectividad en algunas de las paradas de autobús.

De hecho, la creación de arcenes va a ser otra de las principales mejoras que van a suponer las obras. Actualmente, esta carretera carece de ellos y, en la mayor parte de su trazado, se limita a una plataforma de tan solo 6,9 metros de amplitud.

Para adaptarse a las condiciones de seguridad, la futura vía constará de dos carriles de 3,5 metros de anchura cada uno, así como arcenes de 1,5 metros a ambos lados. Cabe tener en cuenta que esta carretera registra en verano puntas superiores a los 15.000 vehículos diarios, con una presencia de camiones pesados de hasta el 3,5%, según figura en el estudio.

Seguimiento ambiental

La modificación del trazado también incluye medidas correctoras de seguimiento ambiental y restauración de las zonas afectadas. Aunque las obras no van a afectar a espacios protegidos ni a la Red Natura 2000, sí atraviesan entornos agrícolas y algún tramo forestal disperso, así como cauces de torrentes, que deben tenerse en cuenta.

Al margen de esta remodelación de la EI-700, el Consell también contempla la posibilidad de reducir el tráfico rodado en el núcleo de Sant Josep con la creación de una variante, prevista en el Plan Director de Carreteras.