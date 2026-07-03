Carmen Tur presenta la historia de una de las cofradías más especiales para la Semana Santa de Ibiza

La Catedral de Ibiza acogerá el próximo 11 de julio, a las 19.30 horas, la presentación de 'Historia de la Cofradía del Santo Cristo Yacente de la Catedral de Eivissa', el nuevo libro de la investigadora ibicenca Carmen Tur Ferrer. La obra, editada por Ibiza Editions con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza, repasa más de ocho décadas de historia de una de las hermandades más arraigadas de la Semana Santa pitiusa.

Tur, maestra jubilada y referente en la conservación del patrimonio etnográfico de la isla, ha elaborado el volumen a partir de una investigación en la Hemeroteca Municipal de Ibiza, archivos parroquiales y documentación privada. El resultado es un relato que reconstruye la trayectoria de la cofradía desde su fundación en 1944, con fotografías, recortes de prensa, testimonios y datos inéditos sobre la evolución de la devoción al Santo Cristo Yacente, todo un trabajo de investigación periodística.

No es un ensayo al uso, el libro combina rigor histórico y memoria popular. La autora reivindica en sus páginas el trabajo de los primeros cofrades que mantuvieron viva la hermandad en años especialmente difíciles y pone el foco en tradiciones ligadas a la Semana Santa ibicenca, como las procesiones, el Domingo de Ramos o la elaboración artesanal de las palmas.

Un homenaje a la trayectoria de Carmen Tur

La publicación supone, además, un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Carmen Tur, una de las figuras más activas en la defensa de la cultura popular de las Pitiusas. Nacida en Mahón en 1940 y afincada desde hace décadas en Ibiza, desarrolló buena parte de su carrera docente en escuelas rurales y en el colegio Portal Nou, donde se jubiló en el año 2000.

Paralelamente, durante todos estos años, ha trabajado impulsando iniciativas culturales, grupos de baile tradicional y proyectos de recuperación patrimonial. Todos ellos le valieron la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Ibiza en 2013 y la de Santa Eulària en 2019. Su larga trayectoria profesional también incluye puestos como concejala en Santa Eulària y Sant Joan.

El acto de presentación estará presidido por el obispo Vicente Ribas, que también firma uno de los prólogos del libro. Junto a la autora intervendrán el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, autor del otro prólogo, y el editor Ramon Mayol, responsable del sello Ibiza Editions.

Estás páginas escritas por Carmen Tur suman un capítulo más a la historia del patrimonio cultural de Ibiza, que gracias a historias como estas, todavía puede ser descubierto por quienes no lo vivieron en primera persona, sobre todo aquellos interesados en la tradición religiosa