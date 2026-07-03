Mariano, un camionero que "hace pueblo" y ayuda a apagar en cinco minutos un incendio de vegetación en Ibiza

Un incendio de vegetación detectado a la altura del kilómetro 3,5 de la carretera EI-341 que conecta los municipios de Sant Joan y Sant Miquel, quedó completamente sofocado en menos de cinco minutos gracias a la rápida actuación de la Policía Local de Sant Joan y a la colaboración del conductor de un camión de una empresa local dedicada al reparto de agua, según ha informado el cuerpo policial en una publicación en Instagram.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes, cuando los agentes de la Policía Local de Sant Joan aseguraban la zona y coordinaban la intervención tras detectarse el fuego. En ese momento, un camión de una empresa local se detuvo para prestar ayuda y utilizó el agua que transportaba para apagar las llamas.

La Policía Local señala que la actuación del conductor y la colaboración con los agentes permitió evitar que el fuego se extendiera y ocasionara daños de mayor entidad.

El cuerpo policial ha destacado en su publicación que "este tipo de gestos demuestran que la seguridad es una responsabilidad compartida y que la colaboración ciudadana puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia".

La Policía Local de Sant Joan ha expresado también su agradecimiento a Mariano "por su rápida actuación, su compromiso y su disposición para ayudar cuando más se necesitaba". “Gracias, Mariano. Esto también es hacer pueblo", concluye la publicación.