El buque que trasladará los residuos a Mallorca atraca este viernes en Ibiza

Mientras en Mallorca siguen a la gresca con el traslado de basuras y hasta el PSOE mallorquín, a través de Catalina Cladera, acusa a Ibiza de "no haber hecho los deberes" y se queja de que les mandemos allí nuestra "mierda" para quemarla en la planta de Tirme, este viernes, por la tarde, atracará en el puerto de es Botafoc, en Vila, el navío de Baleària designado para ese polémico envío de basuras interislas. Se trata del ‘Al Andalus Express’, que en sus bodegas portará, como máximo, siete camiones tauliner durante cinco días a la semana, los cuales circularán por Mallorca en horario nocturno con el propósito de afectar lo mínimo al tráfico y reducir las molestias por ruidos y olores.

El buque ‘Al Andalus Express’ es un ro-pax que procede del puerto de Las Palmas, de donde partió el pasado 27 de junio media hora antes de la medianoche. Fue construido hace 40 años, entró en servicio en diciembre de 1987 y su aspecto llama la atención por su morro acentuado. Carga por la popa y tiene capacidad para 1.275 metros lineales, 215 pasajeros y 150 vehículos, una eslora de 160 metros, manga de 22,4 metros, un calado máximo de 5,9 metros y un tonelaje bruto de 14.411 toneladas, según Ferrybalear.com, si bien VesselFinder rebaja su capacidad a 80 pasajeros, 90 trailers y 600 metros lineales para carga rodada. Por su parte, Baleària confirma que son 1.275 metros lineales. Puede alcanzar una velocidad de 20 nudos. Originalmente fue bautizado como ‘Nord Pas-de-Calais’ y fue fletado en diversas ocasiones por Naviera Armas para cubrir rutas en Canarias, según Puente de Mando.

Desde Baleària (el barco, fletado hasta hace poco a FRS Express, ha cambiado sus colores y ya porta el emblema de la nueva naviera) subrayan que el transporte de los residuos desde Ibiza a Mallorca se podrá compatibilizar con el transporte de otras mercancías y que no llevará pasaje, salvo, por ejemplo, los conductores de los camiones. Su llegada coincide con la reciente aprobación, por parte de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), de la adquisición por parte de Baleària de activos de la naviera Armas. Respecto a los camiones tipo tauliner que trasladarán la basura, se trata de unos vehículos de transporte que incorporan un semirremolque con laterales de lona corredera que se desliza sobre guías, lo que permite abrir completamente los costados del camión sin necesidad de desmontar estructuras rígidas, explica la empresa Grupo Sierra Morena en su web. A diferencia de otros camiones cerrados, el tauliner combina la protección de la mercancía con una accesibilidad total, facilitando las operaciones logísticas en plataformas, naves industriales o zonas de carga con espacio limitado, como es el caso.

Los residuos no se trasladarán a Mallorca «a granel», pues el vertedero de Ca na Putxa ya cuenta "con la maquinaria necesaria para embalar con film plástico las balas de residuos, así como con tratamientos contra los olores y los insectos", según el Consell. Se trata de unos procedimientos ya comprobados que están plenamente operativos para ser aplicados desde el primer traslado.

La "mierda" de Ibiza

El Consell, por otra parte, niega que Ibiza sea la isla de esta Comunidad Autónoma donde menos se separan los residuos, como afirman desde entidades ecologistas y los partidos de la izquierda de Mallorca, entre ellos el PSIB. Así, los socialistas del Consell de Mallorca denunciaron este jueves que la llegada inminente de los residuos se haría "sin las mínimas condiciones de seguridad, en contra de los informes técnicos, de las entidades ecologistas, de los vecindarios de Palma y de toda la oposición". La portavoz de esa formación, Catalina Cladera, advierte de que los residuos "llegarán en plataformas de trailer, sin embalar, y, por tanto, sin las medidas mínimas de seguridad", lo que, a su juicio, "supone un atentado ecológico". Además, Cladera asegura que Ibiza "no ha hecho su trabajo y que ahora no puede llevar su mierda de cualquier manera hacia Mallorca".

Sin embargo, el Consell ibicenco apunta que, según datos del Govern balear, en 2024 Ibiza superó a Mallorca en índice de recogida selectiva. Además, recuerda que la isla, junto con Menorca, es una de las dos donde se realiza un triaje de la fracción resto, lo que permite incrementar la recuperación de materiales reciclables.

En cuanto a las posibles afectaciones al tráfico o al bienestar de algunas barriadas de Palma, el Consell señala que la prueba piloto prevé el traslado de un máximo de siete camiones tipo tautliner, cinco días por semana, que circularán por Mallorca en horario nocturno, por lo que “la afectación sobre el tráfico, los ruidos u otras molestias será previsiblemente nula”. No obstante, el Consell insiste en que, al tratarse de una prueba piloto, si se detectara cualquier problema estaría "en condiciones de realizar los cambios técnicos necesarios para adaptar el plan y garantizar su correcto funcionamiento".