Lucha contra incendios
Los Bomberos de Ibiza estrenan un camión todoterreno para combatir incendios agrícolas y forestales
La nueva unidad adquirida por el Consell de Ibiza cuenta con 6.500 litros de agua, tracción 4x4 y sistema de autoprotección mediante rociadores
El Consell de Ibiza ha incorporado una nueva Bomba Nodriza Pesada Forestal Todoterreno al cuerpo de Bomberos de Ibiza, una inversión de unos 400.000 euros destinada, según la institución insular, a reforzar y modernizar los recursos del servicio.
El presidente del Consell, Vicent Marí, y el conseller de Gestión Ambiental y responsable del Servicio de Bomberos, Ignacio Andrés Roselló, han visitado el Parque Insular de Bomberos para conocer de primera mano la nueva incorporación a la flota del servicio, acompañados por el jefe de Bomberos, José Antonio López.
El nuevo vehículo dispone de tracción 4x4, barras antivuelco, sistema de autoprotección mediante rociadores de agua, una cisterna con capacidad para 6.500 litros y equipo para primera intervención. Estas prestaciones lo convierten, según el Consell, en un recurso especialmente preparado para actuar en incendios agrícolas y forestales.
Con esta incorporación, el servicio de Bomberos cuenta ya con tres bombas nodriza pesadas, aunque la institución destaca que esta es la única con estas prestaciones específicas para intervenciones en terrenos forestales.
Además, durante este mes está prevista la llegada de una nueva bomba urbana ligera (BUL) y el Consell continúa trabajando en la incorporación de tres nuevos vehículos ligeros para seguir mejorando los medios materiales del servicio.
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