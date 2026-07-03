El autoconsumo energético se ha disparado en Ibiza desde 2019, señala el observatorio IbizaPreservation

Ibiza alcanzó en 2025 las 3.134 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico registradas, frente a las 35 que tenía en 2019, y la producción estimada de electricidad mediante estas instalaciones fue casi cuatro veces superior a la de los parques fotovoltaicos conectados a la red en la isla, según el análisis del Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation a partir de los últimos datos del Registro de Autoconsumo de la dirección general de Energía y Cambio Climático del Govern balear.

Algunos de los datos más destacados son que la potencia del autoconsumo se multiplicó por más de 67 entre 2019 y 2025 y las instalaciones generaron en este último año más de 5.000 megavatios con respecto a 2024. Además, la mayoría de las nuevas instalaciones se localizaron en suelo urbano y fueron predominantes las de menor tamaño.

Reducir la dependencia a los combustibles fósiles

“La expansión de estas instalaciones de autoconsumo contribuye a reducir la dependencia de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles y favorece un mayor aprovechamiento de un recurso renovable abundante en la isla, como es la energía solar, avanzando así hacia la descarbonización del sistema energético insular”, explica Elisa Langley, coordinadora del Observatorio, quien destaca también el papel que han desempeñado las ayudas públicas para impulsar la expansión del autoconsumo durante los últimos años.

Entre 2019 y 2025, la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico en Ibiza pasó de 0,45 MW a 30,16 MW. Durante 2025 se incorporaron 429 nuevas instalaciones, un 27% menos que las 589 nuevas registradas durante el año anterior. La potencia instalada siguió creciendo y pasó de 25,9 MW en 2024 a 30,16 MW en 2025, lo que supone un incremento del 16,4%.

El Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza estima que las instalaciones de autoconsumo generaron durante 2025 alrededor de 38.610,8 MWh de electricidad, frente a los 33.163,9 MWh estimados en 2024 y los 588,2 MWh registrados en 2019. La mayor parte de esta energía corresponde al autoconsumo de las propias personas titulares de las instalaciones, aunque una fracción no cuantificada se vierte a la red eléctrica.

Instalaciones de menor tamaño y en suelo urbano

El análisis de los datos del registro de autoconsumo de energía eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico muestra que el 70,2% de las nuevas instalaciones registradas en 2025 se localizaron en suelo urbano, frente al 28,9% en suelo rústico y el 0,9% en suelo industrial.

Predominan las instalaciones de menor tamaño: más del 82 % cuentan con una potencia igual o inferior a 10 kW, mientras que las instalaciones de entre 10 y 100 kW ya representan el 17% del total, frente al 9% registrado en 2023. Por el contrario, las instalaciones con una potencia igual o superior a 100 kW continúan siendo muy minoritarias y representaron menos del 0,5% del total en 2025, sin cambios significativos desde 2022.

«Aunque la evolución es muy positiva, todavía existe un amplio margen de mejora, especialmente en la implantación de instalaciones en edificios residenciales colectivos, el desarrollo de comunidades energéticas, la reducción del consumo energético y la aplicación de medidas de eficiencia energética. Todos estos aspectos deben formar parte de una estrategia integral que acompañe la transición energética de la isla», señala Langley.

La coordinadora insiste además en que uno de los principales retos sigue siendo facilitar el acceso al autoconsumo, ya que la inversión inicial necesaria para instalar estos sistemas continúa siendo una barrera para muchas personas, empresas y comunidades de propietarios.