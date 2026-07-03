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Incendio

Arde un coche en la avenida de Sant Jordi de Ibiza

Los bomberos sofocaron el incendio, registrado anoche sobre las 22 horas, sin que se localizara en ese momento a la persona propietaria del vehículo

Vehículo incendiado.

Vehículo incendiado. / Exponiendo Ibiza

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Un coche ardió anoche en la avenida de Sant Jordi, en Ibiza, en un incendio que se registró alrededor de las 22 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, que procedieron a sofocar las llamas y evitar que el fuego pudiera extenderse a otros vehículos o elementos cercanos. La intervención permitió controlar el incendio, aunque por el momento no han trascendido las causas que pudieron originarlo.

Según explican desde el Parque Insular no se localizó en ese momento al propietario del vehículo, por lo que no se pudieron recabar más datos sobre las circunstancias del suceso.

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Por ahora tampoco han trascendido posibles daños personales. El incendio afectó al vehículo, si bien no se han facilitado más detalles sobre el alcance de los daños materiales.

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