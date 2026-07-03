Aparcar en Sant Antoni será más fácil este verano con una nueva aplicación móvil que promete "más tiempo para disfrutar"

El municipio de Sant Antoni ha puesto en marcha un nuevo sistema digital para el pago del estacionamiento regulado a través de la aplicación móvil EasyPark, una herramienta que permite a los conductores abonar, ampliar o finalizar su aparcamiento desde el teléfono, sin necesidad de acudir al parquímetro.

El servicio se incorpora desde este viernes con el objetivo de digitalizar el pago del estacionamiento regulado en el municipio. La incorporación de esta solución tecnológica sitúa a Sant Antoni, según señala la compañía, en línea con otros municipios turísticos que están apostando por herramientas digitales para mejorar la movilidad urbana y optimizar el uso del espacio público, especialmente durante los meses de mayor afluencia de visitantes, con el fin de facilitar "una experiencia de estacionamiento más cómoda y conectada".

El uso de esta aplicación, según explica la compañía, favorece una mayor rotación de vehículos en áreas clave del municipio, con beneficio para el comercio local, la restauración y los servicios vinculados a la actividad turística.

"Con esta incorporación queremos que quienes visitan Sant Antoni encuentren una experiencia de movilidad más sencilla desde el primer momento. La tecnología debe ayudar a que tanto residentes como turistas dediquen menos tiempo a las gestiones relacionadas con el estacionamiento y más tiempo a disfrutar del destino, especialmente en periodos de máxima afluencia como el verano", señala Emilio Lama, responsable comercial de EasyPark en Islas Baleares.

Una misma app en diferentes destinos

En Baleares, EasyPark está presente en algunos de los principales núcleos urbanos y turísticos del archipiélago, entre ellos Palma, Calvià, Alcúdia, Manacor, Formentera y Puerto de Baleares, además de otros municipios, y suma más de 170 ciudades en toda España.

La compañía destaca que esta implantación permite a los conductores utilizar la misma aplicación para gestionar su estacionamiento en diferentes puntos tanto del archipiélago como del resto del país, lo que facilita los desplazamientos sin cambiar de sistema de pago. EasyPark considera que esta posibilidad resulta especialmente útil para quienes viajan con frecuencia o recorren distintos destinos turísticos.

En el caso de Sant Antoni, uno de los principales enclaves vacacionales de Ibiza, la empresa sostiene que la medida es "vital" debido al elevado flujo de visitantes que recibe cada verano atraído por sus playas, sus puestas de sol y la posibilidad de disfrutar de unos días de desconexión en el entorno mediterráneo.