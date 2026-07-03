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Tanit Beach. Afrosoul

Afro house y ritmos tribales para dar la bienvenida al fin de semana en Ibiza

La nueva propuesta de Tanit Beach combina ritmos tribales y gastronomía mediterránea

Sonidos afro house, ritmos tribales y percusión los viernes en Tanit Beach. | TANIT BEACH

Sonidos afro house, ritmos tribales y percusión los viernes en Tanit Beach. | TANIT BEACH

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Redacción Ibiza

Hay planes que encajan perfectamente con la idea del verano en Ibiza. Comer frente al mar, escuchar buena música y dejar que la tarde avance sin mirar el reloj es, precisamente, lo que propone Afrosoul, la nueva cita de los viernes en Tanit Beach Ibiza.

El evento arranca cada semana a partir de las 13 horas en Platja d’en Bossa y está pensado para quienes buscan un plan de día con ambiente, pero sin excesos. La música es el hilo conductor, con sonidos afro house, ritmos tribales y percusión en directo para acompañar el almuerzo, la sobremesa y las primeras horas de la tarde.

La propuesta funciona porque no obliga a elegir entre restaurante y beach club. En una misma jornada se puede reservar mesa, pasar por la hamaca, pedir un cóctel y seguir el ritmo de una sesión que crece poco a poco. La carta mantiene el perfil mediterráneo de la casa, con arroces, pescados frescos, carnes, platos para compartir y combinados de autor.

Afrosoul se celebrará todos los viernes hasta el 28 de agosto. La entrada es gratuita, aunque se recomienda reservar con antelación, especialmente para quienes quieran vivir la experiencia completa junto al mar. La cita suma una opción fácil para residentes y visitantes que quieran aprovechar el viernes sin moverse de la playa, con cocina, música y servicio en un mismo espacio durante la temporada.

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