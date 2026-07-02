Tinder aterriza en Ibiza para hablar de sexo, consentimiento y citas seguras

Tinder, Fundación Aspacia y ALAS presentarán el próximo 7 de julio en Ibiza la iniciativa #MySafeSpace ¡Mójate!, un proyecto que busca abrir una conversación sobre consentimiento, seguridad, relaciones saludables y buen uso de las herramientas digitales en el contexto actual de las aplicaciones de citas.

La propuesta llega por primera vez a Ibiza después de haber pasado por ciudades como Madrid y Barcelona. La isla se incorpora así a esta iniciativa en pleno verano, una época en la que Ibiza se convierte en un punto de encuentro internacional y en un escenario especialmente activo para nuevas relaciones, contactos y conexiones sociales.

El encuentro tendrá lugar en The Standard Hotel Ibiza y consistirá en un workshop participativo con expertos, medios de comunicación y jóvenes de la comunidad local. Tras la sesión, se celebrará un brunch con los asistentes.

El objetivo de #MySafeSpace ¡Mójate! es abordar de forma cercana y pedagógica cómo relacionarse desde el respeto, la confianza, el consentimiento y la seguridad, tanto dentro como fuera del entorno digital. La iniciativa pone el foco en la manera en que las personas se conocen hoy, especialmente a través de aplicaciones y redes sociales, y en la importancia de promover vínculos seguros y saludables.

Durante el evento participarán portavoces de las tres entidades impulsoras. Tinder abordará el compromiso de la plataforma con la seguridad, el consentimiento y las herramientas de protección disponibles dentro de la aplicación. Fundación Aspacia aportará su experiencia en prevención, sensibilización y acompañamiento en materia de violencia y relaciones saludables. Por su parte, ALAS ofrecerá la perspectiva local y comunitaria desde Ibiza.

La llegada de esta iniciativa a la isla busca aprovechar el contexto social del verano ibicenco para impulsar una reflexión sobre el consentimiento y la seguridad en las relaciones, especialmente entre los jóvenes y en los espacios donde se producen nuevas conexiones personales. Con esta presentación, Tinder, Fundación Aspacia y ALAS quieren promover un diálogo abierto sobre cómo construir relaciones basadas en el respeto, tanto en el mundo digital como en los encuentros presenciales.