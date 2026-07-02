The Illusions presenta 'Find Your Way', el nuevo álbum nacido en Ibiza que conquista el jazz internacional

Los amantes del jazz en Ibiza están de enhorabuena tras el lanzamiento oficial del nuevo disco de The Illusions: 'Find your way'. El grupo está compuesto por siete músicos de Ibiza, el trompetista Pere Navarro, el cantante y teclista Antonio Blakstad, el saxofonista Franco Botto, el guitarrista Toni Marí, el bajista Antonio Prosper, el batería Arturo García y el percusionista keniano afincado en Ibiza Katana McKenzie.

Influencias y afroamericanas

'Find your way' es una mezcla nacida del amor por la música y por la isla que, tras años de amistad y jam sessions, ha dado a luz un proyecto tan ambicioso como ecléctico, centrado en los sonidos afroamericanos. Música orgánica que viaja entre la música balearic, afrobeat, R&B, hip-hop, funk y, por supuesto, el jazz, todo mezclado y producido por el afamado productor neozelandés Nathan Haines, una eminencia del género que no dudó en coger un vuelo a Ibiza y ponerse manos a la obra tras escuchar la propuesta de estos siete músicos de alto nivel.

"Somos músicos que hemos crecido juntos aquí en la isla tocando juntos" afirma Navarro desde el otro lado del teléfono. "Fuimos a tocar como Louie Lion [dúo formado por Blakstad y Navarro] al Word of Mouth, en Santa Eulària, que es el sitio que llevaba nuestro mánager, Harry Charles, quien nos propuso llevar el dúo a un formato más de banda", recuerda Navarro.

Un padrino de lujo

Durante un directo en Santa Eulària en 2023, la banda tocó justo antes del legendario saxofonista Nathan Haines, quien quedó impresionado por el potencial de The Illusions. "Después de gustarle a un músico tan respetado como Nathan, pionero de la mezcla entre el jazz y la música house, nos tiramos a la piscina". Así comenzó un proceso creativo "muy democrático", según Blakstad, que finalizó con una demo de doce canciones, de entre la cuales seis fueron a parar a manos de Nathan. "Él es en gran parte el responsable de la selección de los temas", añade. "Al final, todos compartimos el mismo amor por las corrientes afroamericanas que descienden del jazz".

En 2024, la banda dio un concierto en Teatro Pereyra para recaudar fondos para la grabación ante un auditorio casi lleno. El álbum se grabó en diciembre de 2024 en The Hub Ibiza, en Santa Gertrudis. "Fueron tres días intensos de grabación", destaca Navarro, "y estamos todos bastante satisfechos con el resultado".

Tras el éxito de la presentación del álbum en la sala Evolutionary Arts Hackney de Londres el pasado 19 de junio, el grupo lanzó el álbum en formato vinilo bajo el sello Family Affairs, que prensó 300 copias, de las cuales 30 quedaron en manos de la banda. Lanzaron entonces una promoción revolucionaria: los 30 primeros pedidos recibidos mediante redes sociales serían entregados por los integrantes del grupo directamente en el domicilio de los fans, "como muestra de agradecimiento a la gente que nos está apoyando en estos primeros pasos", explicó Navarro.

Portada del álbum 'Find your way', de The Illusions / Redacción Digital

Presentación en casa: Festival Eivissa Jazz

La presentación del disco en Ibiza se hará el próximo 3 de septiembre en el marco incomparable del Festival Eivissa Jazz, con la presencia del mismo Nathan Haines, en el histórico Baluard de Santa Llúcia, en Dalt Vila. "Lo presentaremos en un marco idílico, con la responsabilidad que conlleva presentar el disco en en tu propia isla, demostrando que hay nivel", destaca Navarro. "Cerraremos la noche y va a ser una jornada muy emotiva", adelanta.

Una fusión natural

Blakstad destaca la fusión natural entre los géneros y los distintos miembros del grupo: "Al final es una isla relativamente pequeña y somos gente de la misma edad con el mismo con el amor por el mismo tipo de música. Al final, ha pasado eh lo que lo que tenía que pasar", comenta Blakstad sobre sus compañeros de grupo, a quienes considera sus "hermanos".

El álbum, disponible en la plataforma digital Bandcamp para su reproducción y compra, lleva la fusión de géneros al siguiente nivel sin dejar atrás las raíces jazz que caracterizan al grupo. Este disco representa un hito que sitúa a la isla de Ibiza en el panorama mundial del neo-jazz y de la fusión, una vertiente moderna "que está tanto de moda", en palabras de Blakstad.

El futuro de The Illusions

El grupo se encuentra ahora "disfrutando del lanzamiento", como comenta Navarro, y ya prepara una gira para el próximo invierno. Dado el éxito del álbum, la discográfica ya está trabajando en una reedición para aquellos fans que se hayan quedado sin la primera tanda. Y adelantan que habrá un segundo trabajo con algunas de las canciones que quedaron fuera de este primer álbum, y otras más que surgirán por el camino. Blakstad confía en poder contar de nuevo con la colaboración de Nathan Haines para este segundo disco. Por el momento, el circuito musical de Ibiza celebra el nacimiento de The Illusions, que ya suena en las radios extranjeras y que sitúa a la isla en el panorama del jazz internacional.