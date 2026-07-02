Los taxistas sellan la paz en el aeropuerto de Ibiza tras 48 horas de tensas negociaciones
Los taxis de fuera de Sant Josep podrán recoger pasajeros siempre que la cola de gente llegue al primer paso de peatones
La Federación Insular del Taxi de l’Illa d’Eivissa (Fitie) ha alcanzado esta noche un acuerdo con el objetivo de rebajar la tensión entre los taxistas en el aeropuerto de Ibiza, tras dos días de reuniones y negociaciones entre los presidentes que integran la entidad.
El pacto permitirá que los taxis de fuera de Sant Josep puedan acceder a la bolsa del aeropuerto cuando la cola de pasajeros llegue al primer paso de peatones, situado frente a la puerta de llegadas. A cambio, se ha solicitado la retirada de las actuales señales de la bolsa para sustituirlas por una indicación genérica de “Bolsa de taxis”, sin restricciones al Ayuntamiento de Sant Josep, que, según informan desde la Fitie, ha accedido a ello.
La orden de carga se mantiene sin cambios: los taxis de otros municipios deberán abandonar la zona una vez se acaben los servicios.
Desde la Fitie confían en que este acuerdo contribuya a recuperar la normalidad y la buena relación entre profesionales de distintos municipios. La federación considera que la medida mejora la situación actual y abre la puerta a revisar la orden de carga una vez finalice la temporada estival.
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