Víctor Torres, conseller socialista en Ibiza: "El plan de choque es un reconocimiento implícito del fracaso de la gestión de residuos"

El Grupo PSOE ha denunciado la gestión en materia de residuos del equipo de gobierno de Vicent Marí en el Consell de Ibiza y ha advertido de que, según sostiene, está llevando la isla a "una situación de bloqueo insostenible". En este sentido, la portavoz socialista Elena López Bonet ha manifestado que la "gestión nula en materia de residuos" durante más de siete años de gobierno "nos está llevando a este colapso" actual.

La portavoz del PSOE en el Consell Insular ha recordado que la situación en el vertedero de Ca na Putxa es "crítica", con una vida útil que se reduce cada día, y ha señalado que la "falta total de soluciones y de transparencia" por parte de Vicent Marí y del Partido Popular está provocando, según afirma, una crisis que ya no afecta solo a Ibiza, sino que ahora también se ha trasladado a Mallorca. Para Elena López Bonet, esta situación crítica es responsabilidad de Vicent Marí "por no haber hecho el trabajo que tenía que hacer en todo este tiempo que lleva gobernando".

Según la portavoz del PSOE, Vicent Marí lleva años con "excusas, supuestos planes de choque, planes piloto y procesos participativos vacíos de contenido" para evitar el coste electoral de la construcción de una incineradora en Ibiza, que, según sostiene, "siempre ha sido su objetivo real desde el principio". "Todo esto, no nos engañemos, ha sido una forma de estirar el tiempo para llegar a las próximas elecciones sin haber tomado ninguna decisión con un coste electoral", ha criticado Elena López Bonet.

"Reconocimiento implícito del fracaso de la gestión"

Por su parte, el conseller socialista Víctor Torres ha remarcado la "ausencia total de planificación" durante estos siete años de Vicent Marí. El conseller del PSOE ha manifestado que el supuesto "plan de choque" del Consell para reducir los residuos no es más que la constatación de ese fracaso. "Es un reconocimiento implícito del fracaso de la gestión y de que no se habían hecho las cosas antes", ha afirmado.

Torres ha advertido, además, de que este plan llega tarde y sin medidas reales. "Ni se ha hecho nada durante siete años, ni ahora tienen ninguna solución para abordar la crisis que sufrimos en nuestra isla en materia de residuos", ha señalado.

Embalaje de residuos en el área ambiental de Ca na Putxa / Consell de Ibiza

En relación con el "plan piloto" de traslado de residuos a Mallorca, Víctor Torres ha remarcado que la falta de transparencia y la ausencia de un convenio formal entre los dos consells están provocando "un enorme conflicto". Según el conseller, "lo único que están haciendo es trasladar el problema y generar un enfrentamiento entre islas", provocado por "la inacción y la falta de liderazgo de Vicent Marí".

El conseller socialista ha insistido en la necesidad de una "política de residuos seria, planificada y también sostenible, basada, como no puede ser de otra manera, en la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje; una política que garantice el cumplimiento de la ley de residuos y la protección del medio ambiente en nuestra isla".

Finalmente, el Grupo PSOE del Consell Insular ha advertido de que las políticas de expansión del PP son "totalmente contradictorias” con la capacidad actual de gestión de residuos. Ante el anuncio del Partido Popular de construir miles de pisos en suelo rústico, Elena López Bonet ha preguntado: "¿Qué haremos con los residuos que genere toda esta población? ¿Dónde irán?".

Según ha explicado la portavoz socialista, esto "es una muestra más de la falta de preocupación que tienen de cara a la gestión de residuos de nuestra isla, que en ningún momento han tenido una intención de solucionar". "No les preocupa que la isla siga ganando población, ni la falta de disponibilidad de agua, ni la gestión de los residuos, no les preocupa absolutamente nada", ha denunciado López Bonet.