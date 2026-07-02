Más de 6.600 personas se apuntan en Ibiza y Formentera al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes

Ibiza y Formentera han registrado un total de 6.604 solicitudes en el marco del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, un procedimiento que ha movilizado una gran cantidad expedientes en todas las islas de Baleares durante los dos meses y medio en los que ha permanecido abierto el plazo de presentación de solicitudes.

El grueso de las peticiones tramitadas en la isla corresponde a la disposición 21, relativa a los arraigos, con 5.236 inmigrantes interesados en esta vía. A esta cifra se añaden otras 851 solicitudes de menores acompañados y 517 más vinculadas a la disposición 20, esta relativa al asilo, según la información facilitada por Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma, que no la ofrece desglosada por islas en el caso de las Pitiusas.

En conjunto, estos tres bloques elevan el balance de Ibiza y Formentera hasta las 6.604 solicitudes de regularización de residencia, una cifra que sitúa a la isla como el segundo territorio del archipiélago con mayor volumen de expedientes, por detrás de Mallorca y por delante de Menorca.

Previsiones desbordadas

En el conjunto de Baleares, los datos por islas reflejan también el fuerte peso de la isla Mallorca en el conjunto, con 20.431 solicitudes de arraigo, 4.709 de menores acompañados y 1.901 vinculadas a asilo. Menorca, por su parte, suma 1.326 expedientes de arraigo, 470 solicitudes de menores acompañados y 209 de asilo.

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha tenido en Baleares un alcance muy superior al previsto inicialmente por las administraciones implicadas. El archipiélago ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes con 34.166 expedientes, una cifra que multiplica por más de tres las alrededor de 10.000 peticiones que la Delegación del Gobierno había estimado antes del inicio del procedimiento.