Policía
La perra antidrogas Summer vuelve a Ibiza para luchar contra el narcotráfico: once denuncias en una sola noche de patrulla
La perra policía especialista en la detección de sustancias estupefacientes ha regresado a la isla para reforzar la lucha contra el narcotráfico este verano
La lucha contra las drogas se agudiza en verano en Ibiza y para luchar contra ellas llega también Summer, la perrita policía que combate el narcotráfico en la isla. Así lo ha anunciado la Policía Local de Ibiza. "¿Os acordáis de Summer?", preguntan los agentes en redes sociales, en las que han compartido un carrusel de fotografías en las que se ve a la perra policía en diversas actuaciones.
"La perra que nos ha acompañado en algunos eventos de la ciudad vuelve este verano a Ibiza... ¡Y lo hace con muchas ganas de continuar ayudándonos!", señala la Policía Local antes de recordar que la agente más peluda de la comisaría "es especialista en la detección de sustancias estupefacientes".
Summer ha comenzado su temporada en la isla por todo lo alto, en su primera noche de patrulla gracias a su prodigioso olfato se han puesto once denuncias por tenencia de sustancias, destaca la Policía Local en la publicación, en la que saca pecho de la efectividad de su canino agente.
Más allá de su función, Summer es una perra preciosa de lo más adorable. Conscientes de esto, los agentes de Vila piden a los ciudadanos más amantes de los animales que, si la ven por la calle, se abstengan de regalarle carantoñas que la puedan despistar de su función: "Si os la encontráis, saludadla desde la distancia y dejadla hacer su trabajo: su olfato es un gran aliado para velar por la seguridad de todos".
- Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : 'Les molesta mucho y salen
- Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
- El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis