La perra antidrogas Summer vuelve a Ibiza para luchar contra el narcotráfico: once denuncias en una sola noche de patrulla

La lucha contra las drogas se agudiza en verano en Ibiza y para luchar contra ellas llega también Summer, la perrita policía que combate el narcotráfico en la isla. Así lo ha anunciado la Policía Local de Ibiza. "¿Os acordáis de Summer?", preguntan los agentes en redes sociales, en las que han compartido un carrusel de fotografías en las que se ve a la perra policía en diversas actuaciones.

"La perra que nos ha acompañado en algunos eventos de la ciudad vuelve este verano a Ibiza... ¡Y lo hace con muchas ganas de continuar ayudándonos!", señala la Policía Local antes de recordar que la agente más peluda de la comisaría "es especialista en la detección de sustancias estupefacientes".

La agente canina Summer, patrullando por Ibiza de noche. / P. L. E.

Summer ha comenzado su temporada en la isla por todo lo alto, en su primera noche de patrulla gracias a su prodigioso olfato se han puesto once denuncias por tenencia de sustancias, destaca la Policía Local en la publicación, en la que saca pecho de la efectividad de su canino agente.

Más allá de su función, Summer es una perra preciosa de lo más adorable. Conscientes de esto, los agentes de Vila piden a los ciudadanos más amantes de los animales que, si la ven por la calle, se abstengan de regalarle carantoñas que la puedan despistar de su función: "Si os la encontráis, saludadla desde la distancia y dejadla hacer su trabajo: su olfato es un gran aliado para velar por la seguridad de todos".