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Patea y golpea a los policías cuando le pillaron ‘in fraganti’ mientras forzaba un coche en el centro de Ibiza

El varón, de nacionalidad apátrida, fue sorprendido por los agentes cuando intentaba forzar la ventanilla de un vehículo en el centro de la ciudad

Agente de la Policía Nacional.

Agente de la Policía Nacional. / C. N. P.

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a un varón, apátrida, como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendido cuando intentaba sustraer objetos del interior de un vehículo en el centro de Vila.

Los hechos ocurrieron el pasado martes por la tarde, cuando agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana realizaban tareas de prevención por el centro de la ciudad. Durante el servicio, los policías localizaron a un hombre que estaba forzando la ventanilla trasera izquierda de un turismo con la intención de desencajarla para poder acceder al interior del vehículo.

Los agentes se acercaron a pie y de forma sigilosa al sospechoso. Al percatarse de la presencia policial, el hombre empujó a uno de los policías y trató de huir a la carrera. La patrulla logró interceptarlo pocos instantes después.

Patea y propina puñetazos a los agentes

Según la Policía Nacional, en el momento de ser retenido, el hombre comenzó a propinar puñetazos y patadas a los agentes. Los policías "utilizaron la fuerza mínima imprescindible", recalcan desde el Cuerpo Nacional de Policía de Ibiza, para reducirlo y proceder a su arresto. Tras realizar el cacheo y la identificación del detenido, los agentes lo trasladaron a dependencias policiales como presunto autor de un robo con fuerza.

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La intervención se produjo en el marco de las labores de prevención que la Policía Nacional desarrolla en el centro de Vila para evitar robos y otros delitos contra el patrimonio.

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