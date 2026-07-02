Agenda
Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
Teatro familiar y música clásica contemporánea con El Festín y Suau Festival
El primer fin de semana de julio llega con una agenda especialmente intensa en Eivissa y Formentera, marcada por las propuestas familiares, la música en directo y los planes al aire libre. Uno de los grandes protagonistas será El Festín, el festival de teatro infantil que tomará el CEIP Sant Jordi de viernes a domingo con espectáculos de circo, clown, teatro gestual y propuestas para todos los públicos, entre ellas ‘Karma letal’, ‘Flama viva’, ‘Lullaby’, ‘Clochard’ y ‘La tempestat de l’oceà’.
La música también tendrá un papel destacado con una nueva edición del Suau Festival, que llevará sonidos neoclásicos, ambient y electrónica contemporánea a distintos escenarios de la isla. Felt Oxytocin actuará el viernes en el exterior del Auditorio de Es Caló de s’Oli; Dobrawa Czocher presentará el sábado ‘State of Matter’ en el baluard de Sant Pere, en Dalt Vila; y Two Lanes cerrará la programación el domingo en Sa Pedrera con su combinación de piano acústico, sintetizadores y electrónica minimalista.
La agenda se completa con conciertos de estilos muy variados —del blues y el funk al flamenco, el folk, el jazz, el pop o la música latina— en espacios como Can Jordi, Sant Josep, Cala de Bou, Sant Ferran o Sant Francesc. También habrá cine con ‘La misteriosa mirada del flamenco’, ‘Cabaret’ y el ciclo de cortos Mecal Air Ibiza, además de una cena solidaria en Sa Caleta a favor de la Asociación Elena Torres, actividades medioambientales en Juntos Farm, fiestas en Sant Joan y una jornada dedicada a la voz de la mujer en el deporte en el Auditori Caló de s’Oli.
JUEVES 2 DE JULIO
Música
‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.
Ras Smaila. Blues y funk, en el porche de Can Jordi. De 19 a 21 horas.
Los del Varadero. Rumba y pop, en el escenario del bar Tribu. De 20 a 22 horas.
Héctor Roldán. Canción melódica y pop, en Cas Costas. De 20 a 22 horas.
Martin Pollard. Folk y rock, en Why Not. De 20 a 22 horas.
Querencia. Flamenco, en Vista al Puerto. De 20.30 a 22.30 horas.
The Rosemary Family. Rumba y rock, en la terraza de Can Riku. De 21 a 23 horas.
Cine
‘La misteriosa mirada del flamenco’. De Diego Céspedes (Chile, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.
‘Cabaret’. Proyección en el ciclo de cine de verano de Atzaró Agroturismo Hotel. Película en inglés con subtítulos en castellano. Huerto de Atzaró Agroturismo Hotel. Entrada 32 euros por persona. 22 horas.
Folclore
‘Primera Ballada d’Estiu 2026’: Ballada popular en recuerdo de Toni Planes. 19.15 horas. Pati de s’església de Sant Miquel de Balansat.
VIERNES 3 DE JULIO
El Festín. Festival de teatro infantil
CEIP Sant Jordi
- 19 horas: ‘Karma letal’, CIA Gonzalo Santamaría.
- 21.30 horas: ‘Flama viva’, CIA Spinish Circ.
Música
Felt Oxytocin: ‘Suau Festival’. Música neoclásica, ambient y electrónica contemporánea con Samuel Pérez al piano y Carlos Vesperinas al violonchelo. Presentan piezas de ‘Entre Ellas’ y adelantos de ‘Tafukt’. Exterior del Auditorio de Es Caló de s’Oli. Gratuito hasta completar aforo.
Nathalie & Dave Duo. Versiones de indie, pop, rock y soul, en el ‘Mercat Nocturn de Sant Josep’. De 20.30 a 22 horas.
Rick & Carly. Pop, rock y soul, en la Spritzeria de Port des Torrent. De 21 a 23 horas.
Little Pomegranate Honey. Blues y rock, en Can Bernat Vinya. De 21 a 23 horas.
The Moonshine Trio. Folk de raíces irlandesas, en el patio de Racó Verd. De 21 a 23 horas.
‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.
SÁBADO 4 DE JULIO
El Festín. Festival de teatro infantil
CEIP Sant Jordi
- 18 horas: ‘Alone’, CIA Maiclown.
- 19.30 horas: ‘Ikigai la teva raó de ser’, CIA Clownidoscopio.
- 21 horas: ‘El resurgir de lo invisible’, CIA Circ Aerial.
- 22 horas: ‘Lullaby’, CIA Proyecto Kavauri.
Fiestas de Sant Joan
- 9.30 a 13 horas: Jornada de puertas abiertas con hinchables. Piscina Municipal.
Música
Dobrawa Czocher: ‘Suau Festival’. Música neoclásica con violonchelo, sintetizadores, electrónica y voz. Presenta ‘State of Matter’. Baluard de Sant Pere, Dalt Vila. Entradas en TicketIB.
Petit Cor: ‘Cançons d’amor’. Propuesta con piezas basadas en poemas de amor y canciones populares que cantan al amor, a la vida y a la mar, con obras como ‘5 Cançons Hebrees d’Amor’, de Eric Whitacre, escritas por Hila Plitmann. Dirección de Jordi Martí Company. 22 horas. Museu Etnogràfic, Can Ros. Reserva previa.
MG & Funk Explosion. Con Muriel Grossmann al saxofón, Radomir Milojkovic a la guitarra, Salvatore Licitra al bajo eléctrico y Uros Stamenkovic a la batería. Mercadillo de Sant Josep. 11.30 horas.
La Cucaracha Ibiza. Fiesta latina con la Super Orquesta Latina Son de Cuba, Sabor a Mí, Jean Franco y espectáculos de baile de Caribe Mami. Teatro Pereyra. Desde las 23.30 horas.
Flamenco Nights. Actuación de flamenco en vivo con el grupo Flamenco Puro, con cena en el Summer Garden Restaurant. Atzaró Agroturismo Hotel. Recomendable reserva. 20 horas.
Paco Fernández Band. Flamenco fusión. Desde las 21 horas en restaurante Villa Mercedes de Sant Antoni.
Cotton Cactus. Blues, country y folk, en Can Jordi Blues Station. De 13 a 15 horas.
Mimi Barber & The Groove Machine. Funky, pop, rock y soul, en Sunset Cala Conta. De 21 a 23 horas.
Antonio Muñoz. Trío flamenco de mujeres, en Racó Verd. De 21 a 23 horas.
Cotton Cactus. Folk americano dentro del ciclo ‘Rock & Ryans’. De 21 a 23 horas.
‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.
Solidaridad
‘Cena solidaria por la Asociación Elena Torres’: Velada benéfica organizada por el Restaurante Sa Caleta y la Asociación Elena Torres para impulsar la investigación contra el cáncer. 20.30 horas. Restaurante Sa Caleta. Menú 75 euros.
Cine
‘Mecal Air Ibiza’: Comedia 1. Ciclo de cortos a la fresca con acceso gratuito.22 horas. Parque de Sant Agustí.
Conferencias
‘La voz de la mujer en el deporte’: Jornada con María Cadens Roca, Marta López Herrero, Ana Ferrer Prohias y Paulina Pérez Buforn, moderada por María Pérez Buforn. Auditori Caló de s’Oli. Entrada gratuita con inscripción previa hasta completar aforo. 11.30 horas.
Medio ambiente
‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.
DOMINGO 5 DE JULIO
El Festín. Festival de teatro infantil
CEIP Sant Jordi
- 18 horas: ‘Dentro de...’, Escola de Circ Eivissa Omega.
- 19.30 horas: ‘Tentación divina’, CIA Maiclown.
- 20.30 horas: ‘Clochard’, CIA Grappa Teatre.
- 22 horas: ‘La tempestat de l’oceà’, CIA Empordà Mar.
Música
Two Lanes: ‘Suau Festival’. Electrónica emocional con piano acústico, sintetizadores analógicos y electrónica minimalista. Sa Pedrera. Entradas en TicketIB.
Querencia. Flamenco, en la terraza de Tribu, en Cala de Bou. De 20 a 22 horas.
Tabanco. Flamenco, en el bar taberna Can Bernat Vinya. De 21 a 23 horas.
EXPOSICIONES
‘La mirada fotogràfica de Chico Prats’. Exposición de fotografías antiguas del pintor José Manuel Chico Prats, con fondos del Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. Inauguración viernes 3 de julio a las 20 horas. Sa Nostra Sala, carrer d’Aragó, 17, Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 25 de julio de 2026.
‘Arteivissa’. Exposición colectiva organizada por la Asociación Multiarte de Ibiza (AMAE), con 33 artistas. Club Diario de Ibiza, de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Entrada gratis. Hasta el 15 de julio.
Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Inauguración el viernes 3 de julio, de 19 a 21 horas. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.
Jaime Urdiales. ‘Ready for You 2026’. Instalación de gran formato. Paradiso Ibiza Art Hotel. Entrada gratis. Hasta el 15 de julio de 2026.
Martina De Matteo. ‘How It Becomes You’. Pintura en acrílico y óleo sobre lienzo. Ocean Drive Talamanca. Hasta el 14 de julio de 2026.
Josep Costa Ferrer, Picarol. Exposición dedicada a su obra con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Dibujo, ilustración y caricatura. Inauguración el 7 de julio a las 20 horas. Sala Capitular, Dalt Vila. Hasta el 28 de agosto.
Miriam Dema. ‘Seu’. Pintura. Can Garita organiza la muestra con el apoyo de Ibiza Interiors. Ibiza Interiors, Lugar Venda de Safragell, 154, Sant Llorenç. Abierta de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, y sábados de 16 a 20 horas y con cita. Hasta el 19 de julio.
Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.
‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.
‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.
Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.
'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.
Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.
Júlia Ribas. ‘Tornar’. Exposición de pintura. Centre de Cultura de Can Jeroni. Horario: de miércoles a domingo, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a sábado, de 18 a 21 horas. Hasta el 5 de julio.
‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.
‘El Aroma de la Materia’. Exposición colectiva con obras de Almudena Lobera, Callum Innes, Claudio Parmiggiani, Florian Pumhösl, Heinz Mack, Ian Wallace, Jean-Marc Bustamante, Laura de Grinyo, Luísa Jacinto, Ornaghi & Prestinari, Robert Barry y Wolfram Ullrich. Galería Parra & Romero, Santa Gertrudis, de lunes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 4 de agosto.
‘3 mirades urbanes’. Exposición fotográfica de Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de julio.
Vicent M.T. (Serra). ‘Entre artesans i ballades’. Fotografía. Casa Parroquial Sant Joan de Labritja. Horario: de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 5 de julio.
Patricia Zubiri. ‘La alegría de las flores’. Pintura. Can Jordi Blues Station, carretera de Sant Josep, kilómetro 7,7. Hasta el 20 de julio.
‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.
Amparo López. ‘Homage to the 70s Ibiza Painters’. Pintura naïf inspirada en los pintores naïf de los años 70, como Ingeborg Gauger Margot Tate o Sylvia Huber Gaensslen. Aubergine by Atzaró. Hasta el martes 30 de junio de 2026.
Azucena González. 'On the Road to Paradiso (Travel Postcards)', pinturas. Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou.
‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.
Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.
MERCADILLOS
Eivissa:
- Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.
- Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.
- Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.
- Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.
- Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.
- Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.
- Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.
- Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.
Formentera:
- Mercado de Sant Francesc. De lunes a domingo, de 10 a 14 horas. Los lunes y martes de julio y agosto también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.
- Mercado de Es Pujols. Todos los días, de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.
- Mercado Artesano de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábados, de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 26 de septiembre.
- Mercado Artístico de Sant Ferran. Jueves, viernes y sábados, de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 26 de septiembre.
- Mercado Artesano de La Mola. Miércoles y domingos, de 16 a 22 horas. Del 3 de mayo al 11 de octubre.
- Mercado de Segunda Mano. Sant Francesc, jardín de ses Eres. Martes y sábados, de 11 a 14 horas. Todo el año.
- Mercado de La Savina. Todos los días, de 10 a 1 horas. Del 18 de mayo al 30 de septiembre.
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