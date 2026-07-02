Llama la atención: el caos que se monta cada vez que llegan varios cruceros al puerto de Ibiza

El caos que se monta en el puerto de Ibiza cada vez que hay una jornada en la que llegan varios cruceros. Cientos de personas tienen que buscar transporte bajo el sol de forma totalmente desordenada, para desplazarse. Resulta llamativo que, sabiendo de antemano qué días llegan más cruceros y cuándo van a desembarcar más cruceristas, estos episodios sigan ocurriendo y hasta ahora no se haya adoptado ninguna medida eficaz. La Autoridad Portuaria dice ahora que va a colocar vallas para facilitar las colas y que se pueda hacer el desembarque de forma ordenada. La solución llega tarde y habrá que ver si funciona.

Llama la atención

Que tras meses de espera pudiera inaugurarse este martes la reforma del bulevar Vara de Rey de Sant Antoni, que conecta la zona de ses Variades con el centro de una forma más rápida y segura a través del paseo peatonal y en un entorno más cuidado. Se trata de la gran obra ejecutada por el Ayuntamiento de Sant Antoni en este mandato y ha costado 5,6 millones de euros, 800.000 más de lo previsto inicialmente por el encarecimiento de los costes durante los trabajos.