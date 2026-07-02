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El jefe del Sector Naval de Balears, Javier Núñez de Prado, se despide de Ibiza
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El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, recibió ayer al capitán de navío Javier Núñez de Prado Aparicio en su despedida como jefe del Sector Naval de Balears. Marí le agradeció su labor y colaboración institucional con la isla, entregándole una cerámica de ‘Toniet’. Núñez de Prado correspondió con el libro ‘Historia de la Armada’.
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