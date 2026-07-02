Un 'influencer' de Ibiza celebra su cumpleaños ayudando a los animales del centro de Sa Coma: "En vez de que me regalen, voy a regalar"

Hay personas que celebran sus cumpleaños con tartas, velas y regalos. Y luego están los que eligen celebrar pensando en quienes más lo necesitan. Eso es lo que ha hecho Carlos, el joven detrás del usuario de Instagram @ibizasinfiltro, que ha querido convertir su día especial en una acción solidaria dedicada a los animales del Centro de Protección Animal de Sa Coma, en Ibiza.

En un reel compartido en su cuenta, muestra la iniciativa que ha llevado a cabo con motivo de su cumpleaños. En lugar de recibir regalos, decidió ser él quien regalara. Y no a cualquiera, sino a esos animales que esperan la oportunidad de ser adoptados por una familia que llene de amor el resto de sus días.

"Hoy es mi cumpleaños y, en vez de que me regalen, voy a regalar", dice Carlos en el inicio del vídeo donde muestra su paso por el supermercado y su motocicleta repleta de latas de alimento para gato y perros, que más tarde entrega a los voluntarios de Sa Coma.

El gesto nace, según explica, de una conexión muy especial con los animales. "Los animales siempre han ocupado un lugar muy importante en mi vida", señala en el post. También destaca su forma de querer, su lealtad y esa capacidad tan suya de entregarlo todo sin pedir nada a cambio.

Por eso, este cumpleaños tenía que ser diferente. No se trataba de sumar un regalo más, sino de devolver, aunque fuera un poco, todo lo que los animales dan cada día. "No hay regalo más bonito para mí que saber que hoy algunos animales tendrán un día un poco mejor", escribió.

En su mensaje, Carlos también lanza una invitación a sus seguidores. Su deseo no es solo ayudar en ese momento concreto, sino conseguir que el gesto pueda multiplicarse. "Si esta acción consigue que una sola persona se anime a ayudar, adoptar o colaborar con una protectora, entonces habrá sido el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir", afirma.

Carlos termina su publicación agradeciendo la labor del centro de Sa Coma y de quienes cuidan a diario de los animales de la isla.

Una acción sencilla, pero cargada de significado, que recuerda que colaborar con una protectora o adoptar puede cambiar la vida de un animal. Y, la mayoría de las veces, también la de quien decide hacerlo.

Rio, el pionero de las celebraciones solidarias

Días atrás, un niño de siete años también decidió celebrar su cumpleaños ayudando a los animalitos de Sa Coma y la acción fue celebrada en redes tanto por el centro como por el Ayuntamiento de Ibiza.

Se trata de Rio, un pequeño ibicenco que pidió no recibir regalos y solicitó dinero para poder comprar comida y material destinado a los perros y gatos que esperan ser adoptados.

El agradecimiento de Sa Coma

También a través de Instagram, el Centro de Protección Animal realizó una publicación para agradecer el gesto de Carlos. Junto a una foto del joven y otra de las bolsas de donaciones, expresaron: "Con esto aprendemos el efecto mariposa que puede tener una buena acción. Refleja que cada vez somos una sociedad más concienciada sobre el bienestar animal".

Además, manifestaron que gestos como el de Carlos los "impulsa a seguir trabajando por y para los animales de Ibiza".