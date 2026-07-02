Un incendio agrícola en Sant Josep moviliza a los Bomberos de Ibiza

Un incendio agrícola declarado en Can Frígola, en Sant Josep, moviliza a medios de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear y de los Bomberos de Ibiza, según han informado ambos organismos en la red social X.

La conselleria ha explicado que en el incendio actúan un medio aéreo, una autobomba, 13 bomberos forestales y tres agentes de Medio Ambiente.

Minutos después, los Bomberos de Ibiza hicieron mención a la publicación de la conselleria y aclararon que han sumado un camión para trabajar en el lugar. "Estamos actuando con dos autobombas en estos momentos", escribieron.