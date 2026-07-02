Sucesos
Trasladan a la Unidad de Quemados de Vall d'Hebron al trabajador herido en la explosión de gas en Ibiza
El accidente laboral dejó dos heridos: uno con quemaduras extensas y otro afectado de carácter leve que ya ha sido dado de alta
El trabajador de 46 años que se encontraba ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses tras sufrir quemaduras extensas en la explosión de un tanque de gas en Cala Molí, en Ibiza, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Quemados del Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona.
El accidente laboral se produjo este miércoles por la mañana, sobre las 10.30 horas, en una vivienda del municipio de Sant Josep. Según las primeras investigaciones, el operario de un camión de suministro de gas se encontraba realizando la carga del depósito en la vivienda afectada cuando se produjo la explosión.
En la explosión también resultó herido leve otro trabajador, un joven de 26 años y nacionalidad portuguesa, que fue trasladado al Hospital Can Misses. Según la última actualización sanitaria, el joven recibió el alta a final de la mañana de ayer.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron dos recursos móviles del SAMU 061, una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, además de efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos de Ibiza.
Seis efectivos del cuerpo de Bomberos de Ibiza intervinieron para extinguir el incendio provocado por la explosión y asegurar la zona. El fuego no llegó a propagarse al resto del inmueble, aunque sí causó daños en la terraza y afectó a parte de la vegetación.
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