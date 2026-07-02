Ibiza niega que vaya a enviar basura "a granel" a Mallorca: el Consell defiende el traslado de residuos

El Consell de Ibiza ha salido al paso de las críticas y declaraciones realizadas por diversos colectivos en relación con la prueba piloto para trasladar a Mallorca la fracción de rechazo de los residuos producidos en el área ambiental de Ca na Putxa. La institución insular ha querido aclarar que este traslado se enmarca en la modificación de la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, introducida por el decreto ley 8/2025, que contempla la realización de una prueba piloto previa autorización del Consell de Mallorca.

Según explica el Consell, esta prueba tiene como objetivo concretar la operativa y los aspectos técnicos del traslado de la fracción resto de los residuos de Ibiza a las plantas de tratamiento de Mallorca para su valorización energética. El Consell ha defendido que el traslado de los residuos podía comenzar ya, de hecho anunció que podría hacerse el primero el 25 o el 29 de junio, sin embargo, de momento no se ha efectuado.

La institución recuerda que la entidad concesionaria del servicio público obligatorio insular es la UTE Giref, motivo por el cual el Consell de Ibiza tramitó una contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad con dicha empresa. El contrato fue adjudicado el pasado 22 de mayo y tiene una duración inicial de tres meses, prorrogable por nuevos periodos de tres meses hasta un máximo de dos años.

Actuar con rapidez y flexibilidad

El Consell sostiene que esta duración inicial responde precisamente a la necesidad de poder actuar con rapidez y flexibilidad si fuera necesario introducir modificaciones en los pliegos técnicos que rigen la prueba piloto. Según la institución, el objetivo es realizar los ajustes necesarios para encontrar la forma más eficiente de trasladar los residuos y minimizar las posibles externalidades tanto en Ibiza como en Mallorca.

En relación con algunas de las afirmaciones realizadas en los últimos días, el Consell de Ibiza niega de forma tajante que los residuos se vayan a trasladar "a granel". La institución asegura que Ca na Putxa cuenta ya con la maquinaria necesaria para embalar con film plástico las balas de residuos, así como con tratamientos contra los olores y los insectos. Según el Consell, estos procedimientos ya se han probado y están plenamente operativos para aplicarse desde el primer traslado.

La institución también rechaza que Ibiza sea la isla de Baleares donde menos se separan los residuos. En este sentido, apunta que, según datos del Govern balear, en 2024 Ibiza superó a Mallorca en índice de recogida selectiva. Además, recuerda que Ibiza, junto con Menorca, es una de las dos islas donde se realiza un triaje de la fracción resto, lo que permite incrementar la recuperación de materiales reciclables.

Por último, el Consell de Ibiza se refiere a las posibles afectaciones al tráfico o al bienestar de algunas barriadas de Palma. La institución señala que la prueba piloto prevé el traslado de un máximo de siete camiones tipo tauliner, cinco días por semana, que circularán por Mallorca en horario nocturno. Por ello, considera que la afectación sobre el tráfico, los ruidos u otras molestias será previsiblemente nula.

No obstante, el Consell insiste en que, al tratarse de una prueba piloto, si se detectara cualquier problema estaría en condiciones de realizar los cambios técnicos necesarios para adaptar el plan y garantizar su correcto funcionamiento.