Un emblemático chiringuito de Ibiza dice adiós tras once años: "Nos volveremos a encontrar"

Hay lugares que no son solo un sitio en el mapa. Son una manera de mirar el mar, una mesa compartida al atardecer o ese brindis que uno recuerda años después. Para muchos vecinos y visitantes de Ibiza, el chiringuito Cala Escondida, en Racó d’en Xic, era precisamente eso.

Después de once temporadas, el establecimiento ha anunciado que no volverá a abrir sus puertas en el lugar donde tantos lo conocieron. Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram cargada de emoción, nostalgia y agradecimiento.

"Con mucha tristeza os comunicamos que el Chiringuito de Cala Escondida no abrirá sus puertas en Racó d’en Xic", señala el comunicado oficial compartido por el propio negocio.

La despedida llega acompañada de una imagen con el mar de fondo y un mensaje todavía más amplio, en el que el equipo reconoce lo difícil que resulta decir adiós, al menos por ahora, a un espacio que formó parte de la memoria sentimental de muchas personas.

"Hay noticias que nunca es fácil compartir, y esta es una de ellas", comienza el texto publicado en la imagen. En él, el chiringuito recuerda ese "pequeño rincón entre el mar y las rocas" donde, durante más de una década, se vivieron atardeceres, reencuentros, risas, celebraciones y momentos compartidos.

"Mucho más que un chiringuito"

En su despedida, el equipo de Cala Escondida insiste en que el cierre de esta etapa no borra lo vivido. Para quienes lo impulsaron y para muchos de sus clientes, el lugar nunca fue únicamente un establecimiento frente al mar.

"Cala Escondida nunca ha sido solo un sitio en el mapa; ha sido una sensación, una energía y una manera de vivir el verano", escriben en el mensaje publicado en Instagram.

El comunicado oficial también agradece a todas las personas que formaron parte de esta historia durante los últimos años. "Gracias por cada café, cada mojito, cada atardecer, cada baile y cada recuerdo que habéis creado junto a nosotros", expresan.

"Esto no es un final"

Aunque el anuncio confirma que el chiringuito de Cala Escondida no abrirá este año en Racó d’en Xic, el mensaje no suena a despedida definitiva. Más bien, a cierre de una etapa y promesa de futuro.

"Esto no es un final. El barco todavía no se ha hundido", asegura el establecimiento en su comunicado. Y añade que la esencia de Cala Escondida "sigue navegando" y que la historia "aún tiene camino por recorrer, aunque ya no sea en el lugar donde todos la conocimos".

La despedida termina con una frase breve, pero cargada de intención: "Nos volveremos a encontrar".