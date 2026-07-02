"Queremos que no nos tomen el pelo de esta manera": EU-Podem denuncia una contradicción sobre la reforma del aeropuerto de Ibiza

"Exigimos explicaciones de la directora del Aeropuerto de Ibiza y del presidente de Aena", ha asegurado Óscar Rodríguez, conseller de la coalición Esquerra Unida-Podem en el Consell Insular de Ibiza, este jueves en una rueda de prensa para denunciar la "contradicción" de Aena en los objetivos de la reforma del aeropuerto.

"Marta Torres, la directora del aeropuerto, hizo unas declaraciones en las que explicó que la reforma no iba a aumentar en ninguna manera la capacidad del aeropuerto, y que era simplemente para adaptar la terminal a los nuevos requisitos de la Unión Europea y habilitar un espacio para las conexiones con países no pertenecientes al espacio Schengen", ha explicado Rodríguez.

Sin embargo, en un nuevo comunicado oficial, Aena afirma que las reformas aumentarán "sustancialmente" la capacidad del aeropuerto, "muy por encima de los nueve millones de pasajeros anuales que hay actualmente". Por eso, Rodríguez, desde EU-Podem, se ha expresado en contra de la expansión de la terminal: "En Ibiza no queremos aún más aviones o turistas".

Óscar Rodríguez y Mónica Fernández en la rueda de prensa del jueves / Esquerra Unida

"Habíamos recibido la buena noticia de que no se tenía pensado expandir el aeropuerto, pero ahora vemos que posiblemente no se cumpla", ha señalado el conseller.

"En el resto de la documentación, siempre usaban eufemismos. Se les ha debido escapar esto", ha dicho Rodríguez, que ha criticado abiertamente a la institución y las contradicciones entre sus declaraciones públicas y la documentación oficial. "La directora del aeropuerto nos quiso calmar diciendo que no se iba a aumentar la carga. Nos ha engañado".

Oposición a la expansión

"En Ibiza, nos oponemos de forma prácticamente unánime a una expansión del aeropuerto". Los ayuntamientos de Ibiza, los consells insulares de Ibiza y Formentera, el Parlament balear y la Comisión Mixta sobre Insularidad de las Cortes Generales ya han reclamado que la planificación aeroportuaria "se adapte a los límites territoriales, sociales y ambientales de la isla" y han descartado "cualquier escenario de crecimiento continuado del tráfico aéreo".

Mónica Fernández, concejala de EU-Podem y también presente en la rueda de prensa, considera que la isla "ya está muy saturada", y ha hecho una petición: "Que no nos tomen el pelo de esta manera". "La dirección del aeropuerto tiene que cumplir lo que ha dicho. No se puede pedir confianza mientras se oculta a la ciudadanía el verdadero objetivo del proyecto", ha seguido la concejala.

La coalición ha solicitado al Parlament de les Illes Balears y al Congreso de los Diputados la comparecencia del presidente de Aena, Maurici Lucena, y de Marta Torres para dar explicaciones "inmediatas" al considerar que han perdido "toda la credibilidad" para defender públicamente este proyecto. Exige, por otra parte, que se asuman las "responsabilidades políticas correspondientes", y ha advertido que "no permitirá" que Aena "use una reforma aparentemente técnica para ejecutar una reforma encubierta del Aeropuerto de Ibiza".

EU-Podem también ha registrado una proposición no de ley para debatir en el Pleno del Parlamento con el objetivo de reprobar a los dos responsables de las declaraciones contradictorias, además de una batería de preguntas dirigida al Ministerio de Transportes para aclarar el contenido real del proyecto y si tiene pensado cumplir los acuerdos adoptados por las instituciones que "rechazan cualquier incremento de la capacidad aeroportuaria del Aeropuerto de Ibiza".