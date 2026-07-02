Denuncian "un atentado contra la naturaleza" en Ibiza por la ampliación del programa del Ibiza Global Festival en Sant Antoni

La asociación Salvem sa Badia de Portmany lamenta que el Ibiza Global Festival, el macroevento de música electrónica que se celebra este fin de semana en la playa de s’Arenal, haya ampliado su programa de dos a tres días con autorización municipal, según señalan en una nota difundida este jueves.

La entidad recuerda que hace justo un año solicitó al Ayuntamiento de Sant Antoni que no autorizara ni promoviera la celebración de eventos multitudinarios con sesiones de djs y música en vivo en la playa de s'Arenal ni en ningún otro entorno natural del municipio. Salvem sa Badia sostiene que estas actividades, "con el volumen retumbante al que se desarrollan", representan "un atentado contra la naturaleza y la biodiversidad", además de generar "graves molestias" a los vecinos.

La asociación afirma que, "lejos de reducir su presencia", este tipo de convocatorias "incluso se potencian, con todos los parabienes municipales". En este contexto, considera "especialmente ilustrativo" que el Ibiza Global Festival, que comienza este viernes, haya recibido autorización para ampliar de forma sustancial su programa, al pasar de las dos jornadas del año pasado a tres en la edición actual.

La entidad asegura que, "dados los antecedentes de las cuatro ediciones anteriores", resulta sencillo anticipar los efectos negativos que, a su juicio, generará el evento en el entorno de la bahía, tanto por la contaminación lumínica como por el ruido y por "los miles y miles de alimentos y bebidas" que se consumirán en la orilla, sobre la arena, y que, según sostiene, "acabarán contaminando la playa". La asociación añade que esto no puede revertirse "por muchas operaciones de limpieza y greenwashing que se planifiquen".

Salvem sa Badia subraya también lo que considera una "enorme contradicción" entre que el gobierno municipal permita este tipo de convocatorias multitudinarias en entornos naturales y que, al mismo tiempo, se presente a galardones internacionales de sostenibilidad.

En este sentido, la entidad recuerda que el proyecto de transformación de la calle Vara de Rey en un bulevar peatonal de casi 10.000 metros cuadrados fue remitido a los galardones internacionales 'InGreen City Awards', entregados hace pocos días en Bruselas, donde logró uno de ellos por contribuir a la neutralidad climática, la mejora de la salud y la transformación sostenible de los entornos urbanos.

La asociación considera que, por un lado, se asiste a la búsqueda de soluciones que mejoren la vida de las personas y promuevan una mayor sostenibilidad, mientras que, por otro, se producen actividades que califica de "tan invasivas y nocivas" como el certamen de djs previsto para este fin de semana.

Salvem sa Badia añade que no debe perderse de vista que la isla, y "muy especialmente" el municipio de Sant Antoni, ya cuenta con una de las mayores ofertas de ocio vinculadas a la música electrónica del mundo, a través de innumerables discotecas y beach clubs. Por ello, sostiene que este sector no requiere promoción turística alguna y que tampoco se justifica la "privatización de facto" de una playa pública en un entorno "tan sensible" como la bahía de Portmany.

Desde el punto de vista de Salvem sa Badia, los espacios naturales del municipio deben ser "respetados y cuidados al máximo" y no transformados "en salas de fiestas al aire libre".