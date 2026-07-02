Sucesos
Cazado embarcando de Denia a Ibiza con más de mil botellas de 'gas de la risa'
El conductor de una furgoneta no pudo acreditar la procedencia ni justificar el transporte de la carga en un control de seguridad en el puerto de Dénia
Europa Press
La Guardia Civil ha intervenido en el interior de un vehículo en el puerto de Dénia (Alicante), desde donde embarcaba a Ibiza, un cargamento de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', compuesto por 168 cajas que contenían 1.008 botellas de 640 gramos cada una, con un valor aproximado de más de 35.000 euros.
La actuación se ha realizado durante un control rutinario, en el marco de las actuaciones para prevenir el tráfico de sustancias y garantizar la seguridad, según ha informado la Benemérita en un comunicado.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Dénia que prestaban servicio en el puerto, dentro de las labores de resguardo fiscal del Estado, identificaron al conductor de una furgoneta que se disponía a embarcar en un ferri con destino a la isla.
Aclarar el origen del producto
El conductor, un varón de 38 años, no pudo acreditar la procedencia de la mercancía ni justificar su transporte. Ante estos hechos, los agentes procedieron a la aprehensión del cargamento y a la instrucción de diligencias por una supuesta infracción a la Ley de Impuestos Especiales.
La mercancía intervenida ha quedado a disposición de la Aduana e Impuestos Especiales de Alicante, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del producto, sin descartar nuevas actuaciones relacionadas con este caso.
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