La APB vallará la parada de taxis de es Botafoc y pondrá personal para organizar el desembarco de los cruceristas

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tomará medidas urgentes para evitar nuevos episodios de colapso en la parada de taxis de es Botafoc por el desembarco masivo de pasajeros, tal y como sucedió este martes tras coincidir tres cruceros en el puerto de Ibiza. Precisamente, el colectivo de taxistas critica la falta de operadores que organicen las colas de turistas a la salida de la estación marítima, un control que, hasta el año pasado, corrió a cuenta del propio gremio.

Las propias imágenes que difundieron los conductores el martes, publicadas en Diario de Ibiza, han provocado la reacción inmediata del gestor portuario. En ellas se pone de manifiesto el descontrol provocado por una multitud de pasajeros en la zona de la parada, algunos de ellos con bebés en brazos, ocupando el carril de circulación y saliendo al paso de los taxis para captar sus servicios.

"No es lo mismo que llegue un crucero a que lo hagan tres. Es una situación anómala, la gente no se sabe comportar. Bajan, invaden la carretera, sin ninguna medida de seguridad, y no sabes si acercarte o qué hacer. Algún día pasará una desgracia", advertía este miércoles por la mañana el presidente de la Associació de Taxistes Autònoms de la Ciutat d’Eivissa, Mariano Torres.

En otras temporadas, la propia Federación Insular de Taxis se hacía cargo de los controladores que organizaban las colas de taxi, tanto en es Botafoc como en las paradas de la avenida de Santa Eulària o del aeropuerto, pero este verano han dejado de asumir estos gastos al entender que es una responsabilidad de las administraciones implicadas. "Nosotros cobramos por bajar la bandera, no por organizar un desembarco, mientras que la APB es un transatlántico a nivel financiero. El Consell y el Ayuntamiento también tienen mucho presupuesto, ¿por qué debemos hacernos cargo nosotros?", incide Torres. Él mismo recuerda que ya elevó esta reclamación en un encuentro con el nuevo delegado de la APB en Ibiza y Formentera, Alberto del Pino.

Respuesta de la APB

Este miércoles por la mañana, la APB ha tratado esta problemática en una reunión con las empresas consignatarias de las navieras, "con el objetivo de revisar y reforzar las medidas que ya se habían acordado para gestionar los desembarcos de cruceros en jornadas de máxima afluencia", según informa una portavoz del gestor portuario.

Se da la circunstancia de que, a principios de mayo, la APB presentó un acuerdo, junto al Consell y el Ayuntamiento, para garantizar una llegada escalonada de los cruceros, con un mínimo de media hora de diferencia en el atraque, para garantizar un desembarco de un máximo de 3.000 personas a la hora y evitar la saturación de tráfico y pasajeros en es Botafoc.

Imagen de los tres cruceros atracados el martes en es Botafoc. / J.A.Riera

Aunque en Ibiza no se ha fijado un límite al número de pasajeros, como sí sucede en Palma de Mallorca, sí que se pactó organizar una llegada sostenida de los flujos. Según esta programación, en ninguna jornada se iba a superar la cifra de 9.000 cruceristas, cuando en 2025 se llegó a los 12.000 en 20 días.

El martes coincidieron tres buques: el 'Silver Ray', arribado a las 11.30 horas; el 'Costa Smeralda', poco después del mediodía; y el 'Costa Pacífica', a las 13.25, cuando se produjeron las imágenes de colapso frente a la estación marítima. Según ha detallado la APB, estos cruceros transportaban un total de 10.069 pasajeros, de los que desembarcaron el 70%, es decir, unos 7.000.

A raíz de la reunión con las consignatarias, a partir de ahora, "siempre que coincidan más de dos cruceros en el puerto", la APB y las navieras coordinarán "un refuerzo de la presencia de personal para asistir al desembarco durante la franja de mayor concentración de pasajeros, entre las 12 y las 13.30 horas".

La portavoz de la APB también detalla que, a partir de este viernes, se va a delimitar con vallas la parada de taxis, además de mejorar la señalización, para intentar que los viajeros guarden cola adecuadamente, "ordenar el flujo de los pasajeros y facilitar el acceso al servicio de transporte".

Por otra parte, el Consell de Ibiza indica que ha pedido explicaciones a la APB por la falta de control de pasajeros que se produjo este martes en es Botafoc. La institución ibicenca descarta que el problema se deba a que se haya sobrepasado el número de cruceristas y apunta a "unas condiciones puntuales que no deberían repetirse más".

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Ibiza también ha salido al paso de esta polémica con un comunicado de prensa en el que "exige una actuación urgente para poner fin al caos de movilidad en el puerto durante la llegada de cruceros". Para esta formación, las imágenes difundidas esta semana "son impropias de un destino turístico de primer nivel" y echa en falta una mejor "planificación y coordinación entre las administraciones".