Más de 700 niños y niñas han empezado ya a ir a la escuela de verano en Sant Antoni
El Ayuntamiento de Sant Antoni señala que ha cubierto un año más toda la demanda de las familias
Las escuelas de verano municipales de Sant Antoni han iniciado este miércoles su actividad con más de 700 menores inscritos, una oferta con la que el Ayuntamiento da respuesta a la elevada demanda de las familias del municipio. Se ha podido hacer gracias a la incorporación del colegio Vara de Rey como nuevo centro de referencia.
El programa está dirigido a niños escolarizados de entre 3 y 11 años y se desarrolla este año en tres centros educativos: el CEIP Sant Antoni, con 210 plazas; el CEIP Vara de Rey, con 174; y el CEIP Cervantes, con 71. A estas plazas se suman las 80 disponibles en el Espai Jove para jóvenes de entre 12 y 16 años, así como otras 71 correspondientes a las semanas extraordinarias de junio y septiembre para menores de entre 3 y 11 años.
Además, el Complejo Deportivo Can Coix ofrece 97 plazas adicionales para niños de entre 3 y 12 años, gestionadas por la Concejalía de Deportes.
Demanda cubierta
El Ayuntamiento señala que, un año más, ha conseguido cubrir la demanda de plazas para todas las familias empadronadas en el municipio que acreditan que ambos progenitores o tutores de la unidad familiar se encuentran trabajando, lo que responde a las necesidades de conciliación de las familias.
Las escuelas de verano que acogen los centros educativos están operativas del 1 de julio al 28 de agosto, aunque también se cubren las semanas extraordinarias de junio, del 22 al 30 de junio, y septiembre, del 31 de agosto al 4 de septiembre, en el Espai Jove. Por su parte, la actividad en el Complejo Deportivo Can Coix se inició el 22 de junio y finaliza el 9 de septiembre, dejando paso al comienzo del curso escolar.
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