Vivienda imposible en Ibiza: Vila mantiene la corona del alquiler más caro de Baleares

Ibiza continúa siendo el mercado del alquiler más caro de Baleares entre los municipios analizados por Idealista. El precio medio en la ciudad se sitúa en 31,5 euros por metro cuadrado al mes, por delante de Calvià, donde alcanza los 23,7 euros, según los datos publicados este miércoles por el portal inmobiliario.

El dato confirma que la capital ibicenca sigue encabezando los precios del alquiler en el archipiélago, en un contexto en el que el precio de la vivienda en alquiler en Baleares ha descendido un 0,1% en el último año, hasta situarse en 20,2 euros por metro cuadrado al mes.

Pese a ese ligero descenso interanual en el conjunto de las Islas, las rentas se mantienen cerca del máximo histórico alcanzado hace un año. En términos trimestrales, el precio del alquiler en Baleares ha aumentado un 2,5%, lo que mantiene el mercado en niveles próximos a sus máximos históricos de 2025.

31,5 euros por metro cuadrado al mes

La diferencia entre Ibiza y otros municipios analizados sigue siendo notable. Frente a los 31,5 euros por metro cuadrado al mes de la ciudad ibicenca, Calvià registra 23,7 euros, mientras que Inca se sitúa como el mercado más barato, con 12,4 euros por metro cuadrado.

Según los datos difundidos por Idealista, otros municipios baleares han registrado incrementos interanuales, como Llucmajor, con una subida del 5,8%, Pollença, con un 5,4%, y Andratx, con un 5,3%. En el extremo opuesto, Alcúdia ha experimentado el mayor descenso, con una caída del 16,5%.

En el conjunto de España, el precio del alquiler aumentó un 4,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, hasta situarse en 15,3 euros por metro cuadrado al mes, un nuevo máximo histórico. En comparación con el trimestre anterior, el incremento fue del 1,6%.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha señalado que los datos del segundo trimestre reflejan descensos en los mercados donde se han aplicado limitaciones a los precios del alquiler, mientras que en aquellos que no han sido intervenidos las subidas continúan moderándose.

No obstante, Iñareta ha indicado que el principal problema sigue siendo la escasez de oferta, que dificulta el acceso a la vivienda, especialmente en los mercados con regulación de precios.